Россия упрощает производство высокоточных ракет из-за нехватки комплектующих, — ГУР

Предприятия страны-агрессора, как утверждают в разведке, вынуждены идти на такой шаг, чтобы отчитаться перед Кремлем о выпуске большого количества оружия.

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В Российской Федерации продолжают выпускать новые ракеты, но упрощения из-за проведения импортозамещения привели к тому, что это уже "совсем не то" оружие. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в своей статье для организации "Украинские технологии и стратегии", информирует пресс-служба ГУР МОУ.

Он сообщил, что Украина делиться со своими партнерами информацией о найденных типах вооружений, чтобы эффективнее перекрывать каналы снабжения.

"Враг это понимает и пытается провести импортозамещение, но мы знаем, что реальных результатов по этому направлению достичь им будет чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно вообще", – заявил Скибицкий.

Он отметил, что Россия вынуждена идти на упрощение производства, что позволяет руководителям предприятий отчитаться перед Кремлем о создании большого количества оружия, но оно гораздо хуже того, что выпускалось ранее.

"Упрощение производств касается прежде всего высокоточного вооружения, и в результате оно уже перестает быть высокоточным. Если у них нет определенных комплектующих западного производства, то просто упрощают систему управления, систему навигации и т.д. Да, это мощная ракета, но она не соответствует тем характеристикам, которые были в самом начале", – отметил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что у России есть ощутимые проблемы с производством ракет. Скибицкий заявил, что ранее Россия производила в среднем 200 ракет в год, а сейчас может выпускать по четыре ракеты Искандер и около 20-30 ракет Х-101.

При этом производство зависит от иностранных комплектующих, которых на складах осталось очень мало.

Напомним, что 25 января представитель разведки Вадим Скибицкий заявил, что Москва может быть потенциальной целью для средств поражения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 6 февраля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Россия передала Ирану вооружение, которое захватила на поле боя в Украине.