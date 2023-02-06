РФ передала Ирану вооружение, захваченное на поле боя в Украине, — WSJ

По информации журналистов, переданное оружие Тегеран пытается изучить и реконструировать.

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Россия передала Ирану вооружение, которое захватила на поле боя в Украине. Его Тегеран пытается изучить и реконструировать. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Иран работает с Россией над разработкой новой модели ударных дронов Shahed-136. Как ожидается, она будет оснащена двигателем, который позволит БПЛА летать быстрее и дальше.

Москва и Тегеран рассматривают возможность строительства в России совместной линии по производству беспилотников. Переговоры двух государств переросли в конкретные планы с визитом 5 января в российский город Елабуга. По словам источников в Белом Доме, представители Ирана посетили пустующую площадку, где планируют построить новый завод, который в ближайшие годы сможет производить не менее 6000 дронов.

В издании рассказали, что завод по производству дронов является частью сделки между Россией и Москвой на $1 млрд.

Планируется, что на новом предприятии будут производить усовершенствованные беспилотники. Это может создать новые проблемы для Украины и других стран, которые могут стать целями для дронов. Однако земля под строительство завода еще не заложена, поэтому ожидается, что производство не окажет немедленного влияния на баланс сил на фронте в Украине.

Напомним, 27 января аналитики подсчитали, что у РФ осталось 66 единиц дронов Shahed-136. Такого количества хватит для еще нескольких крупномасштабных ударов, но потом они закончатся, если только Россия не получит новую партию из Ирана.

25 января в Воздушных силах рассказали, что украинские военные адаптировались и научились бороться с вражескими беспилотниками. ВСУ применяют все доступные виды вооружения и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы дроны не достигали целей.