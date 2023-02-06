РФ передала Ірану озброєння, захоплене на полі бою в Україні, — WSJ

За інформацією журналістів, передану зброю Тегеран намагається вивчити та реконструювати.

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Росія передала Ірану озброєння, яке завоювала на полі бою в Україні. Його Тегеран намагається вивчити та реконструювати. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, Іран працює з Росією над розробкою нової моделі ударних дронів Shahed-136. Очікується, що вона буде оснащена двигуном, який дозволить БПЛА літати швидше і далі.

Москва та Тегеран розглядають можливість будівництва в Росії спільної лінії з виробництва безпілотників. Переговори двох держав переросли у конкретні плани з візитом 5 січня в російське місто Єлабуга. За словами джерел у Білому Домі, представники Ірану відвідали порожній майданчик, де планують побудувати новий завод, який найближчими роками зможе виробляти не менше 6 000 дронів.

У виданні розповіли, що завод із виробництва дронів є частиною угоди між Росією та Москвою на $1 млрд.

Планується, що на новому підприємстві виготовлятимуть удосконалені безпілотники. Це може створити нові проблеми для України й інших країн, які можуть стати цілями для дронів. Однак земля під будівництво заводу ще не закладена, тому очікується, що виробництво не вплине негайно на баланс сил на фронті в Україні.

Нагадаємо, 27 січня аналітики підрахували, що в РФ залишилося 66 одиниць дронів Shahed-136. Такої кількості вистачить ще для кількох великомасштабних ударів, але потім вони закінчаться, якщо тільки Росія не отримає нову партію з Ірану.

25 січня у Повітряних силах розповіли, що українські військові адаптувалися та навчилися боротися з ворожими безпілотниками. ЗСУ застосовують усі доступні види озброєння та засоби радіоелектронної боротьби, щоб дрони не досягали цілей.