Іранські дрони проти України: як ЗСУ навчилися боротися з "Шахідами" (відео)

Українські війська застосовують усі доступні види озброєння та засоби радіоелектронної боротьби, щоб безпілотники не досягали цілей.

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З вересня 2022 року російська армія використовує іранські дрони Shahed для завдання ударів по українських містах. "Військове телебачення України" з'ясувало, як Збройні сили адаптувалися та навчилися боротися з ворожими "камікадзе".

Росіяни використовують дві модифікації: Shahed-131 та Shahed-136, які відрізняються кількістю вибухівки — 20 кг та 40 кг відповідно. Під час атак окупанти віддають перевагу потужнішим Shahed-136, а його меншого брата застосовують також для ведення розвідки на відстані до 200 км.

Найчастіше Росія запускає дрони Shahed-136 роями, щоб роззброїти українську систему ППО та завдати якнайбільшої шкоди критичній інфраструктурі. Спочатку іранські БПЛА злітали з баз у Криму та Херсонській області, а після того, як ЗСУ звільнили Херсон, їх відправляють зі східного узбережжя азовського моря.

Для запуску Shahed використовують мобільні установки, кожна з яких вистрілює одночасно до п'яти дронів. Після зльоту апарати набирають висоту і рухаються до цілі заздалегідь запрограмованим маршрутом, орієнтуючись на супутникову систему навігації GPS.

"Це баражуючий боєприпас, досить простий, з одного боку, але з іншого боку — це технологічна річ, високоточна зброя, яка завдає чимало клопоту. Треба було зрозуміти, як краще її збивати, якими засобами, за якими напрямами", — пояснив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Збройні Сили України швидко адаптувалися до нових загроз і вже за місяць навчилися збивати до 85% усіх дронів-камікадзе, на сьогодні їм вдалося знищити близько 540 одиниць. Коли "Шахіди" опиняються над Україною, їхнє переміщення фіксують радари протиповітряної оборони, а військові намагаються збити всіма доступними засобами: зенітно-ракетними комплексами, ПЗРК, авіацією. У хід йде як вітчизняне озброєння, так і системи, отримані від зарубіжних партнерів, наприклад IRIS-T, NASAMS, Gepard.

Проти іранських дронів ЗСУ також застосовують засоби радіоелектронної боротьби. Коли безпілотник потрапляє до радіуса дії станції, військові запускають радіоелектронний "спуфінг" — технологію підміни сигналу, що дозволяє змінити координати GPS і направити літальний апарат в інше місце, де він не зможе нікому зашкодити.

Характеристики Shahed-136

Довжина: 3,3 м

Ширина: 3 м

Вага боєголовки: 40 кг

Швидкість польоту: до 180 км/год

Дальність польоту: 1500 км

Тривалість польоту: 9 год

Максимальна висота: 4 км

Раніше офіцер армії Ізраїлю у відставці Григорій Тамар розповів, що дрони "Шахід" застали Україну зненацька, але ЗСУ адаптувалися. Попри всі переваги безпілотників, українська система ППО може ефективно їх збивати. Українцям значно допомогли розвіддані про технічні характеристики Shahed, надані ізраїльською розвідкою.