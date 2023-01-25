Иранские дроны против Украины: как ВСУ научились бороться с "Шахедами" (видео)
Украинские войска применяют все доступные виды вооружения и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы беспилотники не достигали целей.
С сентября 2022 года российская армия использует иранские дроны Shahed для нанесения ударов по украинским городам. "Военное телевидение Украины" выяснило, как Вооруженные силы адаптировались и научились бороться с вражескими "камикадзе".
Россияне используют две модификации: Shahed-131 и Shahed-136, которые отличаются количеством взрывчатки — 20 кг и 40 кг соответственно. При атаках оккупанты отдают предпочтение более мощным Shahed-136, а его меньшего "брата" применяют также для ведения разведки на расстоянии до 200 км.
Чаще всего Россия запускает дроны Shahed-136 роями, чтобы разоружить украинскую системы ПВО и нанести как можно больше ущерба критической инфраструктуре. Поначалу иранские БПЛА взлетали с баз в Крыму и Херсонской области, а после того, как ВСУ освободили Херсон, их отправляют с восточного побережья азовского моря.
Для запуска Shahed используют мобильные установки, каждая из которых "выстреливает" одновременно до пяти дронов. После взлета аппараты набирают высоту и двигаются к цели по заранее запрограммированному маршруту, ориентируясь на спутниковую систему навигации GPS.
"Это барражирующий боеприпас, довольно простой, с одной стороны, но с другой стороны — это технологическая вещь, высокоточное оружие, которое доставляет немало хлопот. Надо было понять, как лучше его сбивать, какими средствами, по каким направлениям", — объяснил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Вооруженные силы Украины быстро адаптировались к новым угрозам и уже через месяц научились сбивать до 85% всех дронов-камикадзе, на сегодняшний день им удалось уничтожить около 540 единиц. Когда "Шахеды" оказываются над Украиной, их перемещение фиксируют радары противовоздушной обороны, а военные пытаются сбить всеми доступными средствами: зенитно-ракетными комплексами, ПЗРК, авиацией. В ход идет как отечественное вооружение, так и системы, полученные от зарубежных партнеров, например, IRIS-T, NASAMS, Gepard.
Против иранских дронов ВСУ также применяют средства радиоэлектронной борьбы. Когда беспилотник попадает в радиус действия станции, военные запускают радиоэлектронный "спуфинг" — технологию подмены сигнала, позволяющую изменить координаты GPS и направить летательный аппарат в другое место, где он не сможет никому навредить.
Характеристики Shahed-136
- Длина: 3,3 м
- Ширина: 3 м
- Вес боеголовки: 40 кг
- Скорость полета: до 180 км/ч
- Дальность полета: 1500 км
- Продолжительность полета: 9 ч
- Максимальная высота: 4 км
Ранее офицер армии Израиля в отставке Григорий Тамар рассказал, что дроны "Шахед" застали Украину врасплох, но ВСУ адаптировались. Несмотря на все преимущества беспилотников, украинская система ПВО может эффективно их сбивать. Украинцам значительно помогли разведданные о технических характеристиках Shahed, предоставленных израильской разведкой.