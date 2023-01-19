Дроны "Шахед" застали Украину врасплох, но теперь ВСУ адаптировались, – эксперт

На сегодняшний день большинство иранских беспилотников, летящих в глубокий тыл, успешно сбиваются

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Украинская армия очень быстро адаптировалась к атакам иранских "Шахедов" и успешно научилась их сбивать, заявил в интервью каналу Апостров TV офицер армии Израиля в отставке Григорий Тамар. По его словам, беспилотник, как бы он не был высокотехнологичен, это достаточно уязвимая воздушная цель. И при наличии эффективной системы противовоздушной обороны его угрозу можно нивелировать.

По словам офицера израильской армии в отставке, ВСУ и их ПВО очень быстро научились противостоять угрозе иранских дронов. И хотя поначалу атаки "мопедов" застали украинцев врасплох, и российским оккупантом удалось добиться тактической внезапности, украинская ПВО быстро адаптировались к этой угрозе и на сегодняшний день большинство этих беспилотников, летящих в глубокий тыл, успешно сбиваются.

Одна из причин, по которой ВСУ успешно противостоит атакам "Шахедов", заключается в том, что израильская сторона предоставила Украине разведданные о компонентах и технических особенностях этих дронов, что позволило армии Украины быстро и эффективно нейтрализовать эти "мопеды", говорит Григорий Тамар.

По словам военного, не стоит напрямую сравнивать качество турецких "Байрактаров" и иранских Shahed – это аппараты совершенно разного уровня с точки зрения технологических возможностей.

Создавая Bayraktar, турецкие инженеры старались соответствовать высочайшим мировым стандартам производства БПЛА и у них получилось создать хороший боевой дрон. Иранские аппараты несопоставимо более примитивные.

Ранее Фокус писал, что в Украине появилась возможность наладить серийное производство дронов "анти-Шахедов".