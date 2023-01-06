"Шанс для Украины": эксперт заявил о серийном производстве дронов "анти-Шахедов"

Дешевые БПЛА должны эффективно бороться с дронами-камикадзе вместо дефицитных ракет.

Related video

В Украине скоро должны запустить серийное производство беспилотников для перехвата иранских дронов-камикадзе линейки Shahed. Так в интервью изданию "Главком" заявил руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, в Украине уже разработали беспилотники себестоимостью около $5 тысяч, предназначенные для уничтожения Shahed (их оценивают в $20 тысяч). Эксперт уверяет — за такие деньги вполне можно сделать неплохое оружие для противостояния России.

"Думаю, подобные дроны, пока у нас нет ракет — это просто шанс и must have", — высказался он.

Он добавил, что в Украине есть возможности для изготовления ударных беспилотников, подобных Shahed. Прямо сейчас разработчики испытывают новые технологии и проекты, которые вскоре могут представить общественности.

"Все специалисты, с которыми разговариваешь, говорят, что "Шахед" – довольно простая технология. И у нас инженеры точно не глупее, чем в Иране, чтобы сделать беспилотники такого типа. Другой вопрос – почему их до сих пор не сделали?" — отметил Александр Мусиенко.

Ранее американские журналисты сообщили, что Украина использует дорогие ракеты для сбития дешевых иранских дронов. Один выстрел системы ПВО обходится до 500 тысяч, а количество таких боеприпасов очень ограничено.

Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что сравнивать стоимость ракет и дронов некорректно. Он объяснил: если не сбивать относительно дешевые Shahed, то они нанесут ущерб на гораздо большую сумму.