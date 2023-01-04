Украина для сбития дешевых дронов использует более дорогие ракеты ПВО, — NYT

Производство иранского БПЛА Shahed, по подсчетам экспертов, обойдется в $20 тысяч, а стоимость пуска одной ракеты "земля-воздух" может составлять до $500 тысяч.

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Украина использует более дорогие ракеты для уничтожения иранских дронов-камикадзе Shahed, которые Россия запускает в направлении гражданской и критической инфраструктуры. Об этом говорится в материале издания The New York Times.

Журналисты, ссылаясь на Командование Воздушных сил ВСУ, отмечают, что с 1 января украинские военнослужащие сбили все иранские дроны-камикадзе Shahed, которые были выпущены Россией.

В этом контексте авторы материала задаются вопросом: "как долго Украина сможет подобным образом защищаться, если ракеты для ПВО стоят в разы дороже, чем сами беспилотники?".

Исполнительный директор агентства бизнес-разведки Molfar Артем Старосек утверждает, что производство иранского дрона-камикадзе Shahed может обойтись в $20 тысяч, а стоимость пуска одной ракеты класса "земля-воздух" составляет от $140 до $500 тысяч (советская ракета С-300 и боеприпас для системы NASAMS соответственно). По подсчетам компании, с сентября Россия выпустила в направлении украинских городов около 600 беспилотников.

Старосек также считает, что расходы на уничтожение дронов-камикадзе необходимо рассматривать в определенном аспекте — страна потратит на сбитие вражеского БПЛА меньше средств, нежели будет потом восстанавливать объект энергоинфраструктуры.

"По мнению некоторых аналитиков, такой дисбаланс (по стоимости БПЛА и ракет — ред.) может со временем оказаться в пользу России и дорого обойтись Украине и ее союзникам. Обе стороны использовали беспилотники не только для разведки и атак с момента начала российского вторжения в феврале, что стало первым случаем их широкого применения в европейской войне. Военные власти в Киеве мало говорят о деталях своей ПВО, ссылаясь на оперативную секретность, которая окутала большую часть их военного планирования, или о стоимости, что затрудняет анализ", — говорится в материале The NYT.

Эксперт исследовательского института CNA по российским Вооруженным силам Майкл Кофман отмечает, что ВСУ для уничтожения иранских дронов-камикадзе использует "зоопарк различных систем ПВО", включая ракетные системы производства СССР или НАТО. Более того, украинские военнослужащие активно задействуют зенитные самоходные установки Gepard, которые считаются относительно недорогими в применении против БПЛА.

Агентство-бизнес разведки Molfar предупреждает, что сейчас Украина зависит от западных союзников, которые не только передают вооружение, но и покрывают расходы на производство боеприпасов. Однако, существует опасность, что в скором времени Запад "может устать" от подобных затрат.

Несколькими днями ранее официальный Тегеран отрицал помощь России в войне против Украины и называл "беспочвенными" обвинения в передаче дронов-камикадзе Shahed после вторжения ВС РФ.

Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, предупреждало, что в ближайшее время Украина не сможет создать "купол" из ПВО для защиты от российских ракет и беспилотников.