В ВСУ рассказали, сможет ли Украина в ближайшие годы создать "купол" из ПВО

Спикер воздушных сил ВСУ объяснил, что Украина пока не сможет полностью защитить свое небо. Для этого нужны истребители F-16.

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Силы ПВО Украины в ближайшие несколько лет не смогут представлять собой "купол" над всей территорией страны. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По словам спикера, создание такого "купола" невозможно физически, так как нельзя расставить системы ПВО вдоль всех границ Украины. Для этого потребует колоссальное количество ресурсов, отметил Юрий Игнат.

"В ближайшие годы мы не создадим ни одного "купола" над всей территорией Украины. Невозможно физически расставить системы ПВО на такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты внутри государства. Это действительно должно быть огромное количество техники. Это чрезвычайно дорого, для этого нужен огромный ресурс государственный и, в частности, человеческий", — рассказал Игнат.

При этом спикер Воздушных сил добавил, что в других странах системы ПВО перекрывают лишь важные стратегические направления. Остальные потребности воздушной обороны обеспечивают истребители.

"Системы ПВО и в других странах мира, в частности, в США и Европе, это перекрытие определенных направлений, объектов и так далее. Другую часть противовоздушной обороны государств выполняют истребители. Многоцелевые самолеты, которые являются частью ПВО. Таким образом самолеты, которые могут быстро взлететь с оперативных аэродромов, прибыть в район, где нужно перехватить крылатую ракету, дрон или самолет, действуют оперативно, быстро и максимально эффективно", — подчеркнул Игнат.

Украине для того, чтобы создать своеобразный "купол" ПВО необходимы истребители, в частности, модифицированные F-16. Самолеты должны быть оснащены современными радарами, ракетами и прицельно-навигационными комплексами.

"Давайте говорить прямо. Самолеты, которые мы хотим получить, это F-16 определенной модификации, которые могли бы выполнять задания в воздухе касательно, в частности, прикрытия воздушного пространства", — рассказал спикер Воздушных сил.

Сейчас ВСУ больше всего рассчитывают на ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T. По словам Юрия Игната, эти комплексы станут основой противовоздушной обороны.

"Вместе с ПВО сухопутных войск, вместе с самолетами. Самолеты тоже нужны в определенном количестве, чтобы наши зентино-ракетные войска смогли и дальше работать эффективно, прикрывая важные стратегические объекты государства. К примеру есть одна бригада, у нее задание прикрывать Южноукраинскую АЭС и другие объекты в этом регионе. Вот тут стратегическое значение имеют именно зенитно-ракетные системы" — добавил он.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ 3 января сообщили о том, что за первые двое суток нового года уничтожили все запущенные российскими войсками дроны по Украине.

В тот же день в ОК "Юг" рассказали, что РФ может готовить новый массированный удар по Украине, но в ближайшие 2-3 дня угроз нет. Также оккупанты могут продолжить ночные атаки иранскими БПЛА Shahed.