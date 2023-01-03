В ЗСУ розповіли, чи зможе Україна найближчими роками створити "купол" із ППО

Спікер повітряних сил ЗСУ пояснив, що Україна поки що не зможе повністю захистити своє небо. Для цього потрібні винищувачі F-16.

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Сили ППО України в найближчі кілька років не зможуть являти собою "купол" над усією територією країни. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За словами спікера, створення такого "купола" неможливе фізично, оскільки не можна розставити системи ППО вздовж усіх кордонів України. Для цього необхідна колосальна кількість ресурсів, зазначив Юрій Ігнат.

"Найближчими роками ми не створимо жодного "купола" над усією територією України. Неможливо фізично розставити системи ППО на такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об'єкти всередині держави. Це дійсно має бути величезна кількість техніки. Це надзвичайно дорого, для цього потрібен величезний державний ресурс і, зокрема, людський", — розповів Ігнат.

При цьому речник Повітряних сил додав, що в інших країнах системи ППО перекривають лише важливі стратегічні напрями. Інші потреби повітряної оборони забезпечують винищувачі.

"Системи ППО в інших країнах світу, зокрема, у США та Європі, це перекриття певних напрямів, об'єктів тощо. Іншу частину протиповітряної оборони держав виконують винищувачі. Багатоцільові літаки, які є частиною ППО. Таким чином літаки, які можуть швидко злетіти з оперативних аеродромів, прибули до району, де потрібно перехопити крилату ракету, дрон або літак, діють оперативно, швидко та максимально ефективно", — наголосив Ігнат.

Україні для того, щоб створити своєрідний "купол" ППО, необхідні винищувачі, зокрема, модифіковані F-16. Літаки мають бути оснащені сучасними радарами, ракетами та прицільно-навігаційними комплексами.

"Давайте говорити прямо. Літаки, які ми хочемо отримати, це F-16 певної модифікації, які могли б виконувати завдання у повітрі щодо, зокрема, прикриття повітряного простору", — розповів речник Повітряних сил.

Наразі ЗСУ найбільше розраховують на ЗРК Patriot, NASAMS та IRIS-T. За словами Юрія Ігната, ці комплекси стануть основою протиповітряної оборони.

"Разом із ППО сухопутних військ, разом із літаками. Літаки теж потрібні у певній кількості, щоб наші зенітно-ракетні війська змогли й надалі працювати ефективно, прикриваючи важливі стратегічні об'єкти держави. Наприклад, є одна бригада, у неї завдання прикривати Південноукраїнську АЕС та інші об'єкти в цьому регіоні. Ось тут стратегічне значення мають саме зенітно-ракетні системи", — додав він.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ 3 січня повідомили про те, що за перших дві доби нового року знищили всі запущені російськими військами дрони по Україні.

У той же день в ОК "Південь" розповіли, що РФ може готувати новий масований удар по Україні, але в найближчі 2-3 дні загроз немає. Також окупанти можуть продовжити нічні атаки іранськими БПЛА Shahed.