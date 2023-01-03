"Таких результатів ще не досягали": ЗСУ збили всі дрони за останні дві доби (відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що у новорічну ніч та 2 січня росіяни випустили 84 БПЛА, які вдалося знищити. Проте мер Києва Віталій Кличко раніше заявляв про ушкодження інфраструктури внаслідок ударів дронами.

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Сили української протиповітряної оборони (ППО) за перші дві доби нового року знищили всі запущені російськими військами дрони Україною. У новорічну ніч та 2 січня росіяни випустили 84 БПЛА. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що українські військові таких результатів ще ніколи не досягали. А з початку вересня ЗСУ вдалося збити близько 500 одиниць ворожих безпілотників.

"Дрони вже наближаються до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трохи менше і крилатих ракет. Я рахую атаки критичної інфраструктури України з 11 вересня", — сказав Ігнат.

Представник Повітряних сил додав, що ЗС РФ запускають дешеві іранські дрони, щоб виснажити українську ППО. Тим часом ЗСУ витрачають боєкомплекти і навіть піднімають винищувачі для їх знищення.

"Безумовно допомагає збивати "шахеди" західне озброєння, яке нам надали наші партнери. Працює воно дуже ефективно, потрібно й надалі просити партнерів посилювати допомогу", — заявив він.

Зазначимо, 2 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що іранські дрони Shahed атакували інфраструктуру столиці та пошкодили енергетичні об'єкти. Внаслідок чого у деяких будинках не було опалення, а також діяли аварійні відключення електрики.

Нагадаємо, 3 січня в ОК "Південь" розповіли, що РФ може готувати новий масований удар по Україні, але у найближчі 2-3 дні загрози немає. Також окупанти можуть продовжити нічні атаки іранськими БПЛА Shahed.