"Таких результатов еще не достигали": ВСУ сбили все дроны за последние двое суток (видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что в новогоднюю ночь и 2 января россияне выпустили 84 БПЛА, которые удалось уничтожить. Однако мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял о повреждениях инфраструктуры в результате ударов дронами.

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Силы украинской противовоздушной обороны (ПВО) за первые двое суток нового года уничтожили все запущенные российскими войсками дроны по Украине. В новогоднюю ночь и 2 января россияне выпустили 84 БПЛА. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные таких результатов еще никогда не достигали. А с начала сентября ВСУ удалось сбить около 500 единиц вражеских беспилотников.

"Дроны уже близятся к цифре пол тысячи с 11 сентября. Это пол тысячи только сбитых дронов. Немного меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября", — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что ВС РФ запускают относительно дешевые иранские дроны, чтобы истощить украинскую ПВО. Тем временем ВСУ тратят боекомплекты, и даже поднимают истребители для их уничтожения.

"Безусловно помогает сбивать "шахеды" западное вооружение, которое нам предоставили наши партнеры. Работает оно очень эффективно, нужно и дальше просить партнеров усиливать помощь", — заявил он.

Отметим, 2 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что иранские дроны Shahed атаковали инфраструктуру столицы и повредили энергетические объекты. В результате чего в некоторых домах не было отопления, а также действовали аварийные отключения электричества.

Напомним, 3 января в ОК "Юг" рассказали, что РФ может готовить новый массированный удар по Украине, но в ближайшие 2-3 дня угроз нет. Также оккупанты могут продолжить ночные атаки иранскими БПЛА Shahed.