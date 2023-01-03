Удары к Рождеству: в ВСУ назвали возможный срок новой ракетной атаки ВС РФ по Украине (видео)

Силы обороны юга Украины фиксируют в Черном море признаки подготовки к очередному массированному пуску ракет. Оккупанты могут продолжить ночные атаки иранскими дронами Shahed.

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Российские военные могут готовить новый массовый ракетный удар по Украине, но в ближайшие 2-3 дня угроз нет. Об этом сказала 3 января глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона.

Гуменюк заявила, что, возможно, россияне готовят новые удары к 7 января, когда православные христиане отмечают Рождество.

[ + – ] Гуменюк говорит о возможной атаке ракетами с моря на 5-й минуте

"Мы осознаем возможность и вероятную подготовку к новой атаке, учитывая календарь и перспективы Рождества. Это довольно не скоро будет. Еще 2-3 дня нам критическая ракетная опасность с моря не грозит", — рассказала она.

По словам военной, российские захватчики могут запускать по Украине ночью иранские ударные дроны Shahed.

Врагу тяжело держать большую корабельную группировку из-за продолжающегося шторма в Черном море. Оккупанты разместили там 5 кораблей без ракетоносителей, все они остались в пунктах базирования, отметила она.

"В море продолжается какой-то процесс. Возможно, новой подготовки (к массированной ракетной атаке, – ред.)", — подытожила Гуменюк.

Напомним, что ночь с 1 на 2 января российские оккупанты устроили атаку беспилотниками, украинским военным удалось уничтожить 39 дронов Shahed.

Столичные власти рассказали, что над Киевом и в области сбили 20 воздушных целей. Мэр Киева Виталий Кличко предупреждал об аварийных отключениях света после ночной атаки иранскими дронами.

Фокус 3 января писал о ракетном ударе ВС РФ по Краматорску, который попал в прямой эфир французского канала. Также вечером 2 января россияне обстреляли ракетами Дружковку Донецкой области.