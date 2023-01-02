Ночная атака ВС РФ по Украине: в ВСУ заявили об уничтожении почти 40 дронов Shahed

По данным командования Воздушных сил, над Днепропетровской и Запорожской областями было сбито 9 вражеских БПЛА и ракета Х-59. Нападение отражали зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы.

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Украинские военные в ночь с 1 на 2 января уничтожили 39 иранских беспилотников Shahed, 2 аппарата "Орлан-10" и управляемую ракету Х-59, которые запустили российские оккупанты. Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине дронами-камикадзе Shahed-131/136, отметили военные.

[ + – ] Кроме дронов Shahed, ВСУ сбили 2 аппарата "Орлан-10"

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БПЛА уничтожены", — сказано в сообщении.

Украинские защитники смогли уничтожить два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

Для отражения нападения врага привлекли зенитные ракетные подразделения, авиацию и мобильные огневые группы.

"Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами", — заметило командование.

Напомним, что ночью 2 января, по данным воздушного командования "Восток", над Днепропетровской и Запорожской областями ВСУ сбили 9 дронов-камикадзе и 1 ракету Х-59МК2, которая шла по направлению к Днепру.

В Киевской горадминистрации рассказали, что над Киевом и в области сбили 20 воздушных целей. Один из БПЛА упал в Киеве, в результате был ранен 19-летний парень, его госпитализировали.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил о введении в Киеве аварийных отключений света после ночной атаки иранскими дронами.

Фокус писал о массированной атаке Киева иранскими беспилотниками в новогоднюю ночь. В Шевченковском районе столицы обломки аппарата повредили частный автомобиль.