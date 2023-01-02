Нічна атака ЗС РФ по Україні: у ЗСУ заявили про знищення майже 40 дронів Shahed

За даними командування Повітряних сил, над Дніпропетровською і Запорізькою областями було збито 9 ворожих БПЛА та ракету Х-59. Напад відбивали зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи.

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Українські військові в ніч із 1 на 2 січня знищили 39 іранських безпілотників Shahed, 2 апарати "Орлан-10" та керовану ракету Х-59, які запустили російські окупанти. Про це повідомило у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

ЗС РФ завдали масованого удару по Україні дронами-камікадзе Shahed-131/136, зазначили військові.

[ + – ] Крім дронів Shahed, ЗСУ збили 2 апарати "Орлан-10"

"В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БПЛА знищені", — йдеться у повідомленні.

Українські захисники змогли знищити два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

Для відбиття нападу ворога залучили зенітні ракетні підрозділи, авіацію та мобільні вогневі групи.

"Дедалі активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні західними партнерами", — зауважило командування.

Нагадаємо, що вночі 2 січня, за даними повітряного командування "Схід", над Дніпропетровською і Запорізькою областями ЗСУ збили 9 дронів-камікадзе та 1 ракету Х-59МК2, яка йшла в напрямку до Дніпра.

У Київській міськадміністрації розповіли, що над Києвом та в області збили 20 повітряних цілей. Один із БПЛА впав у Києві, внаслідок було поранено 19-річного хлопця, його госпіталізували.

Мер столиці Віталій Кличко заявив про запровадження у Києві аварійних відключень світла після нічної атаки іранськими дронами.

Фокус писав про масовану атаку Києва іранськими безпілотниками у новорічну ніч. У Шевченківському районі столиці уламки апарату пошкодили приватний автомобіль.