Нова російська атака: вибухи у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах (відео, фото)

Повідомляється, що у Деснянському районі Києва впав збитий БПЛА, через що довелося госпіталізувати 19-річного хлопця. У Дніпрі після прильоту почалася пожежа.

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У Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищили 9 дронів-камікадзе та одну ракету. Ракета летіла у бік Дніпра, про що повідомила прес-служба командування у Facebook.

"Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу "Шахед" і одна високоточна керована ракета Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро. Ще 3 "Шахеди" збиті протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним "Схід", — сказано у повідомленні.

Дніпровські телеграм-канали повідомили, що через падіння одного з дронів-камікадзе в області спалахнув сарай із соломою. Подробиці уточнюються.

[ + – ] Пожежа у Дніпропетровській області

Крім того, повідомлялося про роботу ППО у Полтавській області.

Атака на Київ

Повідомляється, що водночас велика кількість повітряних цілей попрямувала у бік української столиці. Один зі збитих дронів-камікадзе впав у Деснянському районі Києва. Як повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram, внаслідок вибуху постраждав 19-річний хлопець, якого довелося госпіталізувати.

Крім того, місцеві мешканці постраждалої багатоповерхівки почали публікувати у соціальних мережах фотографії наслідків вибуху російського БПЛА.

[ + – ] Постраждала багатоповерхівка у Києві

[ + – ] Постраждала багатоповерхівка у Києві

[ + – ] Постраждала багатоповерхівка у Києві

[ + – ] Постраждала багатоповерхівка у Києві

Київська міська військова адміністрація повідомила, що над столицею та поряд з Києвом збили 20 повітряних цілей.

Також Фокус повідомляв, що в Макіївці було знищено базу ЗС РФ. Росіяни, як стверджують місцеві жителі, облаштували свій військовий об'єкт у будівлі колишнього профтехучилища. "Бавовна" в окупованій Макіївці відбулася рівно о 00:00 за місцевим часом.

Також нагадаємо, що 13-річний мешканець Херсонщини двічі потрапив під обстріл у Новий рік. Тяжкопоранену дитину після обстрілу доставили в реанімацію, куди через час знову прилетів російський снаряд. За життя 13-річного Ярослава зараз борються медики із Миколаєва.