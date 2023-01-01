13-річний мешканець Херсонщини двічі потрапив під обстріл у Новий рік (фото)

Тяжкопоранену дитину після обстрілу доставили в реанімацію, куди через час знову прилетів російський снаряд. За життя 13-річного Ярослава зараз борються медики з Миколаєва.

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У суботу, 31 грудня, Херсонська область зазнала обстрілу з боку ЗС РФ, внаслідок чого постраждали 13-річний Ярослав і його 12-річна сестра. Хлопчик потрапив під ворожий обстріл двічі поспіль, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"31 грудня, лічені години до Нового Року, – росіяни атакують Придніпровське, що поблизу Херсона. Брат і сестричка, які на той момент поверталися додому, потрапили під обстріл. Хлопчика у тяжкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу "1 січня, перші хвилини Нового Року — російська армія атакує Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав перебував у реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна", — пише чиновник.

За його словами, тяжко пораненого підлітка евакуювали до Миколаєва, де за його життя борються лікарі.

"Через кривавий "російський світ" дитина, яка у ці свята мала радісно розпаковувати подарунки та загадувати бажання, зустріла Новий рік на операційному столі під ворожими обстрілами. Що цим нелюдам зробив 13-річний хлопчик, що вони двічі намагалися його вбити. Немає таких слів, щоб описати ненависть та огиду до росіян, які віддали та виконали цей злочинний наказ. Сидіти вам на лаві трибуналу і горіти в пеклі", – резюмує Янушевич.

Він також показав наслідки обстрілу обласної дитячої клінічної лікарні. Це єдиний медичний заклад у Херсоні, де діти можуть отримати й отримують цілодобову допомогу лікарів. Саме по ньому вдарили ЗС РФ у перші хвилини 1 січня, випустивши приблизно сім снарядів.

На опублікованих главою ХОВА кадрах – зруйновані палати, вибиті вікна, проломи у стінах від ударів. Найбільше постраждали грудне відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. Загалом у лікарні вибито понад 700 вікон.

Фото: Ярослав Янушевич/Facebook

Унаслідок атаки російських військових спалахнули кабінет медсестри та палата для хворих, які негайно виїхали гасити рятувальники.

Співробітникам лікарні довелося терміново евакуювати в укриття 17 дітей, 4 батьків і 38 працівників лікарні, і це допомогло уникнути жертв серед пацієнтів та персоналу. Наразі в лікарні триває ліквідація наслідків прильотів.

Це не перший обстріл росіянами херсонських лікарень. 27 грудня вони завдали ударів по пологовому будинку. У той момент там перебували п'ять жінок, і народилися дві дитини.

Нагадаємо, у новорічну ніч Херсон залишився без подавання електроенергії через обстріл об'єкта критичної інфраструктури. Електрика зникла у центрі міста, мікрорайоні ХБК, Білозерці, Камишанах та приміських селах.