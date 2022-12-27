ЗС РФ обстріляли пологовий будинок у Херсоні: перед атакою в ньому народилося дві дитини (фото)

За словами заступника голови ВП Кирила Тимошенка, всього в лікарні перебували п'ять жінок після пологів і медперсонал. Вони встигли сховатися в укритті.

Related video

У вівторок 27 грудня російські збройні сили завдали удару по Херсону. За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, окупанти обстріляли пологовий будинок, де сьогодні народилося дві дитини.

Повідомляється, що в лікарні перебувало п'ять жінок після пологів. До початку обстрілу медики встигли завершити породіллі кесарів розтин і втекти в укриття.

"Дивом ніхто не постраждав. І медики, і пацієнти перебували в укритті", — йдеться в повідомленні.

В іншому джерелі уточнюється, що удару завдали по акушерському відділенню ім. Тропіних по вулиці Комарова, 2, яке розташоване в самому центрі міста.

Нагадаємо, 24 грудня російські загарбники обстріляли центр Херсона, що спричинило загибель 10 мирних жителів. За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, окрім загиблих, постраждали ще 55 осіб, які отримали поранення різного ступеня складності.

Коментуючи цю подію, голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що обстріл Херсона 24 грудня був провокацією української сторони з метою звинуватити російські збройні сили. Колаборант сказав, що українські військові нібито кілька разів вистрілили по центру міста з мінометів, а потім поїхали на легковому автомобілі.