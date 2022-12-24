"Знищують і розстрілюють": колаборант Сальдо звинуватив ЗСУ в обстрілі Херсона

Центр прифронтового міста, на думку глави окупаційної адміністрації, постраждав не від залпів російських "Градів", а від "української блукаючої мінометної групи".

Related video

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо звинуватив в обстрілі Херсона 24 грудня, під час якого загинули мирні жителі, українських військових. Про це російський колаборант написав у своєму телеграм-каналі.

Сальдо вирішив використати військовий злочин ЗС РФ проти мирних українців для пропаганди. На його думку, обстріл Херсона "Градами" — це провокація української сторони з метою звинуватити російську армію.

Сальдо назвав українських бійців "бойовиками" та стверджував, що військові нібито кілька разів вистрілили по центру міста з мінометів, а потім поїхали з місця інциденту на цивільному легковому автомобілі.

Також російський колаборант намагався довести, що Херсон постраждав не від залпів "Граду", а від обстрілу "блукаючого мінометного підрозділу".

Наприкінці свого посту Сальдо резюмував, що ЗСУ нібито розстрілюють і кидають у застінки херсонців, піддають їх принизливій фільтрації, насильно мобілізують і знищують мінометним вогнем. До того ж колаборант перерахував усі злочини проти мирного населення, у яких підозрюються саме російські окупанти.

Нагадаємо, ввечері 24 грудня стало відомо, що кількість загиблих під час обстрілу Херсона ЗС РФ збільшилася до 10 осіб. Різні поранення, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, отримали 55 осіб. Чиновник закликав мешканців міста здати кров у спеціалізованих пунктах, щоби стабілізувати стан постраждалих.

Фокус також писав про те, що 20 грудня ЗС РФ обстріляли з артилерії житловий район у Херсоні. Один зі снарядів поцілив у двір, пошкодивши кілька будинків і автомобілів, кілька мирних жителів отримали поранення.