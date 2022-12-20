Обстріл Херсона з артилерії: ЗС РФ влучили в житловий будинок, є постраждалі (фото, відео)

Російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі та житловому районі міста. Снаряд потрапив у двір, пошкоджено кілька будинків та автомобілі.

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Російські військові обстріляли з артилерії житловий район Херсона, пошкоджено будинки, серед мирних жителів є постраждалі. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Пізно увечері 19 грудня, за інформацією пабліків, між правим і лівим берегом були артдуелі. Потужні вибухи чули у Херсоні й у прибережних населених пунктах лівого берега.

Унаслідок ворожого обстрілу був приліт в одному з районів Херсона. Очевидці говорять про пошкодження кількох будинків і постраждалих мирних жителів.

Вранці з'явилися фото та відео наслідки ударів російської армії по цивільній інфраструктурі Херсона. Снаряди влучили в житловий двір — на кадрах видно зруйновані фасади багатоповерхівок і пошкоджені автомобілі.

Військова адміністрація міста та українська влада поки не коментували обстріл Херсона.

Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) вранці 20 грудня повідомив, що у Чаплинці на тимчасово окупованій території Херсонської області 18 грудня українські військові знищили пункт постійної дислокації загарбників.

[ + – ] ЗСУ знищили пункт постійної дислокації загарбників у Чаплинці

Інформація про загиблих і поранених російських окупантів уточнюється, зазначило командування.

Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів Херсона

ЗС РФ вранці 19 грудня обстріляли центр Херсона, внаслідок влучення пошкоджено будинок Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА). Мешканці повідомляли про кілька вибухів, у деяких районах зникло світло.

За даними місцевої ОВА, 18 грудня військові РФ 69 разів обстріляли територію Херсонської області. Вогонь вели з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.

Херсон 15 грудня був під обстрілом росіян, тоді загинули двоє людей. Було влучання в пункт видачі гуманітарної допомоги. Того ж дня було обстріляно центр Херсона.

А 14 грудня Херсон обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Будівля Херсонської ОВА зазнала сильних пошкоджень.