ЗС РФ обстріляли будівлю Херсонської ОВА: пошкоджено 2 поверхи (фото, відео)

Армія Росії вдарила по Херсону із реактивних систем залпового вогню, до адміністрації могло прилетіти кілька снарядів. Вибухи у місті чули і після обстрілу.

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Російські окупанти 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА). Про це повідомив у Telegram голова відомства Ярослав Янушевич.

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по Херсону. Снаряди потрапили до будівлі Херсонської ОВА", — поінформував чиновник.

Пошкоджено два поверхи будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає, зазначив він.

Судячи з опублікованих у соцмережах кадрів, до будівлі ОВА могло потрапити кілька снарядів. "Суспільне" зазначає, що після обстрілу в місті було чути вибухи.

Вранці Херсон також потрапив під обстріл ЗС РФ. За даними заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенко, спалахнуло складське приміщення.

Нагадаємо, що 12 грудня росіяни вдарили по житловому мікрорайону Херсона з артилерії. У Херсонській обласній прокуратурі розповіли про загибель жінки, а 4 особи отримали поранення.

Фокус раніше писав про ситуацію у Херсоні після звільнення від російської армії. За інформацією влади міста, комунальники відновлюють електропостачання.

Журналісти Associated Press писали про знайдені приміщення для тортур у Херсоні та області. Чоловік на ім'я Дмитро Білий розповів, як загарбники катували його кілька днів.