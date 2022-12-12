ЗС РФ обстріляли житловий район Херсона з артилерії та РСЗВ, є жертви (фото)

В обласній прокуратурі розповіли, що від прицільного влучення окупантів у багатоповерхівку почалася пожежа у кількох квартирах. Загинула одна жінка, ще четверо людей поранено.

Related video

Російські війська 12 грудня вкотре завдали артилерійських ударів по Херсону та приміських населених пунктах. На цей раз під обстріл потрапив житловий мікрорайон обласного центру. Про це розповіли у Херсонській обласній прокуратурі.

Повідомляється, що російські війська вели обстріл із окупованої території. Внаслідок чого загинула одна жінка, ще четверо людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Крім того, від прицільного влучення окупантів у багатоповерхівку почалася пожежа у кількох квартирах. За попередніми даними прокурорів, російські війська робили обстріл з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

У відомстві уточнили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством – ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, 12 грудня російські війська обстріляли з "Ураганів" місто Гірник Донецької області. Окупанти вели вогонь з реактивної артилерії центральною частиною міста та продовольчим ринком, поранення отримали 10 людей, двоє людей загинули.

7 грудня окупанти вели обстріл Курахового, що на Донбасі. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки городян. Тоді загинули щонайменше шість мирних жителів, а п'ятеро отримали поранення.