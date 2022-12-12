ЗС РФ обстріляли з "Ураганів" місто Гірник на Донбасі: 8 поранених (фото)

Окупанти вели вогонь з реактивної артилерії по центральній частині міста та продовольчому ринку.

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У понеділок, 12 грудня, ЗС РФ обстріляли з реактивної артилерії місто Гірник Донецької області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російські війська вели вогонь по Гірнику з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Кириленко зазначив, що внаслідок обстрілу населеного пункту поранення отримали 8 людей. Усіх постраждалих госпіталізовано до медзакладів.

"Це чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ Ураган. Держава-терорист безперервно тероризує мирних українців — стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть", — продовжив голова ОВА і закликав громадян евакуювати прифронтового регіону.

Обстріл Гірника з реактивної артилерії також прокоментували в Офісі президента України. За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, росіяни вели вогонь по центральній частині міста, а прильоти також зафіксовані в районі продовольчого ринку.

Зазначимо, що кількома днями раніше ЗС РФ здійснили схожий обстріл Курахового Донецької області. Окупанти вели вогонь із важкого озброєння по ринку, автостанції та житлових будинках, внаслідок чого загинули мирні громадяни.

Також повідомлялося, що ЗС РФ активно застосовують реактивну артилерію для обстрілу Дніпропетровської області.