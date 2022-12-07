Є загиблі та постраждалі: ЗС РФ вдарили по Кураховому (фото, відео)

За словами глави регіону Павла Кириленка, принаймні шість мирних жителів загинули під час вибуху, який зруйнував ринок і прилеглі житлові будинки.

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У середу, 7 грудня, російські військові завдали потужного удару по місту Курахове (Покровський район Донецької області). Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму офіційному телеграм-каналі.

За словами глави регіону, російські окупанти завдали удару по центру міста. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки містян.

За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинули, п'ятеро поранені.

На відео, яке опублікував Кириленко в телеграм-каналі, видно, як вибух пошкодив торгові павільйони. За словами свідків події, слова яких чути за кадром, тіла вбитих від уламків перетворилися на "шматки м'яса".

На місце інциденту вже прибули поліція, медики та рятувальники ДСНС.

Крім того, вибух також частково зруйнував двоповерхові "сталінки", розташовані поряд із ринком.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого жителі міст втратили світло, тепло та водопостачання. Під час ракетної атаки також загинули двоє мирних жителів.

Фокус також писав, що цього ж дня Росія розпочала новий масований ракетний удар по території України. По всій країні оголосили повітряну тривогу, а в багатьох областях повідомляли про роботу ППО.