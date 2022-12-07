Есть погибшие и пострадавшие : ВС РФ ударили по Курахово (фото, видео)

По словам главы региона Павла Кириленко, по крайней мере шесть мирных жителей погибли во время взрыва, который разрушил рынок и близлежащие жилые дома.

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В среду, 7 декабря, российские военные нанесли мощный удар по городу Курахово (Покровский район Донецкой области). Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем официальном Телеграм-канале.

По словам главы региона, российские оккупанты нанесли удар по центру города. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома горожан.

По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены.

На видео, которое Кириленко опубликовал в Телеграм-канале, видно, как взрыв повредил торговые павильоны. По словам свидетелей происшествия, речь которых слышно за кадром, тела убитых от осколков превратились в "куски мяса".

На место инцидента уже прибыли полиция, медики и спасатели ГСЧС.

Кроме того, взрыв также частично разрушил двухэтажные "сталинки", расположенные рядом с рынком.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого жители городов лишились света, тепла и водоснабжения. Во время ракетной атаки также погибли двое мирных жителей.

Фокус также писал, что в этот же день Россия начала новый массированный ракетный удар по территории Украины. По всей стране объявили воздушную тревогу, а во многих областях сообщали о работе ПВО.