Армія Росії обстрілює Україну ракетами: по країні працює ППО й авіація

Пуски ракет літаками Ту-95 зафіксували з Каспійського напрямку. У соцмережах повідомляють про роботу ППО у Київській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та інших областях.

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Російські військові вдень 5 грудня розпочали ракетний обстріл України, сигнали повітряної тривоги почали спрацьовувати по країні о 12:47. Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко просив не нехтувати заходами безпеки.

"Пройдіть в укриття під час повітряної тривоги", — порадив він.

Telegram-канал "monitor", який відстежує маневри ворожої авіації, заявив про пуски ракет із Каспійського напрямку літаками Ту-95.

"Увага! Ворог здійснив пуски ракет. Прошу мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу та негайно пройти в укриття", — зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Telegram-канали повідомили про роботу систем протиповітряної оборони (ППО) у Харківській області.

Мер Кременчука Віталій Малецький припустив, що ЗС РФ може вдарити по енергооб'єктах. Він закликав мешканців міста зарядити павербанки та зробити запаси води.

Станом на 13:42 по всій Україні, окрім окупованого Криму, було оголошено повітряну тривогу, зокрема в західних областях.

О 13:42 голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив роботу ППО в небі над областю.

Український військкор Андрій Цаплієнко заявив про знищення 3 російських ракет у Харківській області. У соцмережах писали, що в Дніпропетровській і Полтавській областях системи ППО могли збити по 1 ракеті.

OSINT-аналітики кажуть, що інформація про запуски ракет "Калібр" і точну кількість ракет у повітряному просторі України неправдива.

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов пише, що в небі над Україною багато ракет і просить залишатися в укриттях до відбою тривоги.

За даними керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, станом на 14:04 у небі над Україною успішно відпрацювала авіація ЗСУ.

Telegram-канал "Вертикаль" о 14:15 написав, що над Київською областю збиті перші російські ракети. Київські пабліки повідомляли про проліт ракети над Одеською трасою.

Українське військове командування раніше попереджало про можливі масштабні ракетні удари росіян. ЗС РФ виводили в море кораблі-носії крилатих ракет "Калібр".

Повітряні сили України попереджали про перехід війни з РФ на новий рівень. З першого дня війни загарбники випустили по містах України понад 4 000 ракет.

Депутат Держдуми Росії Андрій Гурулєв називав можливі цілі ракетних ударів росіян в Україні. До них входять об'єкти критичної інфраструктури та банківської системи.