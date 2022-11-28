"Тиждень може початися з атак": ЗС РФ вивели в море кораблі з "Калібрами", — ОК "Південь"

Речниця відомства Наталія Гуменюк зазначила, що у пунктах базування також є споряджені ракетоносії, які можуть приєднатися до служби. Вона закликала українців не ігнорувати повітряну тривогу.

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Початок нового тижня в Україні може розпочатися з російських ракетних атак. Про це заявила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, російські війська вперше за довгий час вивели у Чорне море корабель із крилатими ракетами "Калібр".

"Перше спостереження: те, що в Чорному морі з'явився вперше за тривалий час, кілька діб не було — ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу "Калібр" на борту", — розповіла вона.

Гуменюк додала, що це означає, що підготовка до нового ракетного обстрілу України вже відбувалася. Крім того, у пунктах базування також є споряджені ракетоносії, які можуть приєднатися до служби за кілька годин.

Вона також закликала українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, 27 листопада у Повітряних силах України повідомили, що армія Росії може проводити масовані обстріли раз на тиждень. За словами спікера відомства, російські війська можуть випускати по 30, 50, 70 і навіть 100 ракет за один раз українською територією, як це робили раніше.

26 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня РФ може знову атакувати українську інфраструктуру і країна поринути у нові блекаути. Він закликав українців запастись сухими продуктами.

Раніше, 24 листопада в українській розвідці повідомили, що РФ може підготуватися до нової атаки за тиждень. У ГУР впевнені, що Москва продовжуватиме обстріл, щоб змусити Київ піти на переговори.