Армія Росії може проводити масовані обстріли України раз на тиждень, — ВВС (відео)

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що російські війська можуть випускати по 30, 50, 70 і навіть 100 ракет за один раз по українській території, як це робили раніше.

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Російські війська мають ще достатньо ракет і безпілотників для масованих обстрілів України. Високоточних ракет, які уражають українські об'єкти інфраструктури, в окупантів залишилося не так багато. Однак періодичність нових атак може бути раз на тиждень. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська все ще можуть випускати по 30, 50, 70 і навіть 100 ракет за один раз по українській території, як це робили раніше.

"Однак високоточних ракет, що б'ють по енергетичній інфраструктурі, а це Х-101, Х-555 і "Калібр", не так багато у них залишилося. "Іскандерів" взагалі 100 з чимось", — сказав він.

Крім того, Росія в нинішніх умовах навряд може наростити виробничі потужності, які вона витрачає для ударів по Україні. Однак періодичність обстрілів раз на тиждень може зберігатися, це залежить від кількох факторів:

перед ударом потрібно визначитися, куди бити та які від цього будуть наслідки;

провести розвідку, де краще вдарити, щоб Україна сильніше це відчула;

час для підготовки та переміщення ракет;

погодні умови — за сприятливої погоди можна вести обстріл із неба.

"Банально треба ракети ті ж перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність — близько разу на тиждень — може зберігатися", — додав Ігнат.

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Нагадаємо, 26 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив українців, що наступного тижня РФ може зробити новий масований удар по Україні, за яким буде новий блекаут. Він закликав зробити запаси продуктів у сухому вигляді.

Раніше, 24 листопада, в українській розвідці повідомили, що РФ може завдати нового масованого ракетного удару за тиждень. У ГУР заявили, що Москва продовжить це робити, щоби змусити Київ піти на переговори.