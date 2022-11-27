Армія Росії може проводити масовані обстріли України раз на тиждень, — ВВС (відео)
Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що російські війська можуть випускати по 30, 50, 70 і навіть 100 ракет за один раз по українській території, як це робили раніше.
Російські війська мають ще достатньо ракет і безпілотників для масованих обстрілів України. Високоточних ракет, які уражають українські об'єкти інфраструктури, в окупантів залишилося не так багато. Однак періодичність нових атак може бути раз на тиждень. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, російські війська все ще можуть випускати по 30, 50, 70 і навіть 100 ракет за один раз по українській території, як це робили раніше.
"Однак високоточних ракет, що б'ють по енергетичній інфраструктурі, а це Х-101, Х-555 і "Калібр", не так багато у них залишилося. "Іскандерів" взагалі 100 з чимось", — сказав він.
Крім того, Росія в нинішніх умовах навряд може наростити виробничі потужності, які вона витрачає для ударів по Україні. Однак періодичність обстрілів раз на тиждень може зберігатися, це залежить від кількох факторів:
- перед ударом потрібно визначитися, куди бити та які від цього будуть наслідки;
- провести розвідку, де краще вдарити, щоб Україна сильніше це відчула;
- час для підготовки та переміщення ракет;
- погодні умови — за сприятливої погоди можна вести обстріл із неба.
"Банально треба ракети ті ж перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність — близько разу на тиждень — може зберігатися", — додав Ігнат.
Нагадаємо, 26 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив українців, що наступного тижня РФ може зробити новий масований удар по Україні, за яким буде новий блекаут. Він закликав зробити запаси продуктів у сухому вигляді.
Раніше, 24 листопада, в українській розвідці повідомили, що РФ може завдати нового масованого ракетного удару за тиждень. У ГУР заявили, що Москва продовжить це робити, щоби змусити Київ піти на переговори.