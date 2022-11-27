Армия России может проводить массированные обстрелы Украины раз в неделю, — ВВС (видео)

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские войска могут выпускать по 30, 50, 70 и даже 100 ракет за один раз по украинской территории, как делали это ранее.

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У российских войск есть еще достаточно ракет и беспилотников для массированных обстрелов Украины. Высокоточных ракет, которые поражают украинские объекты инфраструктуры, у оккупантов осталось не так уж и много. Однако периодичность новых атак может составлять раз в неделю. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска все еще могут выпускать по 30, 50, 70 и даже 100 ракет за один раз по украинской территории, как делали это ранее.

"Однако высокоточных ракет, бьющих по энергетической инфраструктуре, а это Х-101, Х-555 и "Калибр", не так уж много у них осталось. "Искандеров" вообще 100 с чем-то", — сказал он.

Кроме того Россия в нынешних условиях вряд ли может нарастить производственные мощности, которые она тратит для ударов по Украине. Однако периодичность обстрелов раз в неделю может сохраняться, это зависит от нескольких факторов:

перед ударом нужно определиться, куда бить и какие от этого будут последствия;

провести разведку, где лучше ударить, чтобы Украина сильнее это ощутила;

время для подготовки и перемещения ракет;

погодные условия. При благоприятной погоде можно вести обстрел с неба.

"Банально надо ракеты те же перевести на корабли, поставить их туда, зарядить. Поэтому такая периодичность — около раза в неделю — может сохраняться", — добавил Игнат.

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Напомним, 26 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил украинцев, что на следующей неделе РФ может совершить новый массированный удар по Украине, за которым последует новый блэкаут. Он призвал сделать запасы продуктов в сухом виде.

Ранее, 24 ноября, в украинской разведке сообщили, что РФ может нанести новый массированный ракетный удар через неделю. В ГУР заявили, что Москва продолжит это делать, чтобы заставить Киев пойти на переговоры.