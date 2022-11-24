В ГУР рассказали, когда РФ нанесет следующий массированный ракетный удар по Украине

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что массированные обстрелы будут продолжаться, чтобы заставить Киев пойти на переговоры на условиях Москвы.

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Россия намерена продолжать наносить массированные ракетные удары по территории Украины. Чтобы подготовится к подобному обстрелу, который РФ совершила 23 ноября, ей понадобится около недели. Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что ВС РФ намерены погрузить украинцев в холод и темному в период войны. Цель оккупантов — заставить Киев пойти на переговоры на условиях Москвы, однако этого не произойдет.

"Мы понимаем что периодичность — это примерно "неделя +". Это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", — сказал Юсов.

Представитель украинской разведки отметил, что Украина в свою очередь готовится к дальнейшей эффективной работе своей системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, то это бесспорно", — добавил он.

По его словам, у России действительно заканчиваются запасы высокоточного оружия, однако есть еще много невысокоточных ракет. В значительной степени у ВС РФ есть в наличии много ракетных комплексов С-300. Прежде всего они несут угрозу для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон.

"К сожалению. Это те города, куда С-300 добивают… Ракетный террор еще может продолжаться", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 24 ноября министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что после массированных ракетных ударов России 23 ноября в Украине произошел блэкаут. В результате чего приостановили работу две атомные станции, однако к вечеру производство энергии восстановится.

Ранее, 23 ноября глава СНБО Алексей Данилов заявил, что у России остается ракет максимум на 3-4 массированных обстрела. Некоторых ракет у ВС РФ осталось меньше 10%, некоторых — около 18%.