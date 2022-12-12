ВС РФ обстреляли из "Ураганов" город Горняк на Донбассе: 8 раненых (фото)

Оккупанты вели огонь из реактивной артиллерии по центральной части города и продовольственному рынку.

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В понедельник, 12 декабря, ВС РФ обстреляли из реактивной артиллерии город Горняк Донецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, российские войска вели огонь по Горняку из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Кириленко отметил, что в результате обстрела населенного пункта ранения получили 8 человек. Все пострадавшие были госпитализированы в медучреждения.

"Это очередная атака российской армии на мирное население. На этот раз враг применил РСЗО Ураган. Государство-террорист непрерывно терроризирует мирных украинцев — стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь", — продолжил глава ОВА и призвал граждан эвакуироваться из прифронтового региона.

Обстрел Горняка из реактивной артиллерии также прокомментировали в Офисе президента Украины. По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, россияне вели огонь по центральной части города, а прилеты также зафиксированы в районе продовольственного рынка.

Отметим, что несколькими днями ранее ВС РФ осуществили похожий обстрел Курахово Донецкой области. Оккупанты вели огонь из тяжелого вооружения по рынку, автостанции и жилым домам, в результате чего погибли мирные граждане.

Также сообщалось, что ВС РФ активно применяют реактивную артиллерию для обстрела Днепропетровской области.