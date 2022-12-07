ВС РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами и "Ураганами", – глава ОВА

Военнослужащие командования "Восток" сбили все 8 беспилотников. Оккупанты вели прицельный огонь из тяжелой артиллерии и РСЗО, в Никополе повреждены десятки частных домов и газопроводы.

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В ночь с 6 на 7 декабря ВС РФ атаковали Днепропетровскую область, используя тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня "Ураган" и иранские дроны-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, российские войска для атаки по Днепропетровской области использовали тяжелую и реактивную артиллерии, а также иранские дроны-камикадзе "Герань-2". Военнослужащим из воздушного командования "Восток", как отмечает Резниченко, удалось сбить все восемь беспилотников, которые ВС РФ выпустили в направлении мирных городов.

Прицельный огонь из тяжелой артиллерии и РСЗО "Ураган" захватчики вели по Марганецкой и Никопольской громадам. В ночь с 6 на 7 декабря было зафиксировано как минимум 7 вражеских обстрелов.

"Больше всего пострадал Никополь. В городе повреждены до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Изуродовали российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж", — продолжил Резниченко и добавил, что пострадавших среди мирного населения, к счастью, нет.

[ + – ] ВС РФ из реактивной и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область [ + – ] ВС РФ из реактивной и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область [ + – ] ВС РФ из реактивной и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область [ + – ] ВС РФ из реактивной и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область

Отметим, что ВС РФ также нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 6 декабря и повредили объект промышленной инфраструктуры. Из-за обстрела пострадал один человек.

Армия РФ обстреливала Днепропетровскую область в ночь с 14 на 15 ноября. Россияне суммарно выпустили почти 60 снарядов, сильно пострадали Марганецкая, Червоногригорьевская и Никопольская общины.

Также в ночь с 8 на 9 ноября россияне нанесли массированный удар по Днепру иранскими дронами-камикадзе.