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ВС РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами и "Ураганами", – глава ОВА

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Фото: Telegram | Огонь вели по Марганецкой и Никопольской громадам

Военнослужащие командования "Восток" сбили все 8 беспилотников. Оккупанты вели прицельный огонь из тяжелой артиллерии и РСЗО, в Никополе повреждены десятки частных домов и газопроводы.

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В ночь с 6 на 7 декабря ВС РФ атаковали Днепропетровскую область, используя тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня "Ураган" и иранские дроны-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, российские войска для атаки по Днепропетровской области использовали тяжелую и реактивную артиллерии, а также иранские дроны-камикадзе "Герань-2". Военнослужащим из воздушного командования "Восток", как отмечает Резниченко, удалось сбить все восемь беспилотников, которые ВС РФ выпустили в направлении мирных городов.

Прицельный огонь из тяжелой артиллерии и РСЗО "Ураган" захватчики вели по Марганецкой и Никопольской громадам. В ночь с 6 на 7 декабря было зафиксировано как минимум 7 вражеских обстрелов.

"Больше всего пострадал Никополь. В городе повреждены до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Изуродовали российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж", — продолжил Резниченко и добавил, что пострадавших среди мирного населения, к счастью, нет.

Обстрелы Днепропетровская область артиллерия РСЗО дроны камикадзе Fullscreen
ВС РФ из реактивной и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область
Обстрелы Днепропетровская область артиллерия РСЗО дроны камикадзе Fullscreen
ВС РФ из реактивной и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область
Обстрелы Днепропетровская область артиллерия РСЗО дроны камикадзе Fullscreen
ВС РФ из реактивной и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область
Обстрелы Днепропетровская область артиллерия РСЗО дроны камикадзе Fullscreen
ВС РФ из реактивной и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область
Обстрелы Днепропетровская область артиллерия РСЗО дроны камикадзе
Обстрелы Днепропетровская область артиллерия РСЗО дроны камикадзе
Обстрелы Днепропетровская область артиллерия РСЗО дроны камикадзе
Обстрелы Днепропетровская область артиллерия РСЗО дроны камикадзе

Отметим, что ВС РФ также нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 6 декабря и повредили объект промышленной инфраструктуры. Из-за обстрела пострадал один человек.

Армия РФ обстреливала Днепропетровскую область в ночь с 14 на 15 ноября. Россияне суммарно выпустили почти 60 снарядов, сильно пострадали Марганецкая, Червоногригорьевская и Никопольская общины.

Также в ночь с 8 на 9 ноября россияне нанесли массированный удар по Днепру иранскими дронами-камикадзе.