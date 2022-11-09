ВС РФ нанесли массированный удар по Днепру, есть раненые, — ОВА (фото)

Силам ПВО удалось сбить пять дронов-камикадзе, однако несколько вражеских БПЛА долетели до логистического предприятия.

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В ночь с 8 на 9 ноября ВС РФ осуществили массированный удар по Днепру, используя дроны-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, ночью оккупанты, используя дроны-камикадзе, атаковали Днепр.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить пять барражирующих беспилотников, однако на территории логистического предприятия зафиксированы прилеты вражеских БПЛА.

"Ранены четверо работнико предприятия. Все в больнице, трое тяжелых. Вражеский удар спровоцировал сильный пожар. Горело более 3000 квадратных метров. Пожарные пламя уже ликвидировали. Разрушены склады предприятия", — продолжил Резниченко в своем Telegram-канале.

Помимо этого, как отмечает глава ОВА, ночью ВС РФ из тяжелой и реактивной артиллерии обстреливали Никопольский район Днепропетровщины. По словам Резниченко, россияне вели прицельный огонь по жилым кварталам Мировской и Марганецкой громад.

"Люди уцелели. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской — дома и линия электропередач", — резюмировал Резниченко, комментируя ночные обстрелы Днепропетровской области.

[ + – ] ВС РФ нанесли массированный удар дронами по Днепру [ + – ] ВС РФ нанесли массированный удар дронами по Днепру [ + – ] ВС РФ нанесли массированный удар дронами по Днепру [ + – ] ВС РФ нанесли массированный удар дронами по Днепру

Отметим, что днем ранее российские войска осуществляли массированные обстрелы Днепропетровской области, используя тяжелую артиллерию и РСЗО. Прилеты реактивных снарядов были зафиксированы в жилых кварталах Марганецкой и Никопольской громад, в результате чего повреждены 10 многоэтажных и частных жилых домов, а также перебит газопровод.

Также сообщалось, что Россия может прибегнуть к ковровым бомбардировкам в Украине, которые она ранее успешно проводила в ходе конфликта в Сирии.