ЗС РФ завдали масованого удару по Дніпру, є поранені, — ОВА (фото)

Силам ППО вдалося збити п'ять дронів-камікадзе, проте кілька ворожих БПЛА долетіли до логістичного підприємства.

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У ніч із 8 на 9 листопада ЗС РФ здійснили масований удар по Дніпру, використовуючи дрони-камікадзе. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, вночі окупанти, використовуючи дрони-камікадзе, атакували Дніпро.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити п'ять баражуючих безпілотників, проте на території логістичного підприємства зафіксовано прильоти ворожих БПЛА.

"Поранено четверо працівників підприємства. Усі в лікарні, троє тяжких. Ворожий удар спровокував сильну пожежу. Горіло понад 3 000 квадратних метрів. Пожежні полум'я вже ліквідували. Зруйновано склади підприємства", — продовжив Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Крім цього, як зазначає голова ОВА, вночі ЗС РФ із важкої та реактивної артилерії обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. За словами Резніченка, росіяни вели прицільний вогонь по житлових кварталах Мирівської і Марганецької громад.

"Люди вціліли. У Марганецькій громаді пошкоджено приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській — будинки та лінія електропередач", — резюмував Резніченко, коментуючи нічні обстріли Дніпропетровської області.

[ + – ] ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру [ + – ] ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру [ + – ] ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру [ + – ] ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру

Зазначимо, що днем раніше російські війська здійснювали масовані обстріли Дніпропетровської області, використовуючи важку артилерію та РСЗВ. Прильоти реактивних снарядів було зафіксовано в житлових кварталах Марганецької і Нікопольської громад, унаслідок чого пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних житлових будинків, а також перебито газопровід.

Також повідомлялося, що Росія може вдатися до килимових бомбардувань в Україні, які вона раніше успішно проводила в процесі конфлікту в Сирії.