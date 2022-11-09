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ЗС РФ завдали масованого удару по Дніпру, є поранені, — ОВА (фото)

Обстріл Дніпро удар атака дрони-камікадзе ЗС РФ
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру

Силам ППО вдалося збити п'ять дронів-камікадзе, проте кілька ворожих БПЛА долетіли до логістичного підприємства.

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У ніч із 8 на 9 листопада ЗС РФ здійснили масований удар по Дніпру, використовуючи дрони-камікадзе. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, вночі окупанти, використовуючи дрони-камікадзе, атакували Дніпро.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити п'ять баражуючих безпілотників, проте на території логістичного підприємства зафіксовано прильоти ворожих БПЛА.

"Поранено четверо працівників підприємства. Усі в лікарні, троє тяжких. Ворожий удар спровокував сильну пожежу. Горіло понад 3 000 квадратних метрів. Пожежні полум'я вже ліквідували. Зруйновано склади підприємства", — продовжив Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Крім цього, як зазначає голова ОВА, вночі ЗС РФ із важкої та реактивної артилерії обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. За словами Резніченка, росіяни вели прицільний вогонь по житлових кварталах Мирівської і Марганецької громад.

"Люди вціліли. У Марганецькій громаді пошкоджено приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській — будинки та лінія електропередач", — резюмував Резніченко, коментуючи нічні обстріли Дніпропетровської області.

ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру Fullscreen
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру Fullscreen
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру Fullscreen
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру Fullscreen
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру
ЗС РФ завдали масованого удару дронами по Дніпру

Зазначимо, що днем раніше російські війська здійснювали масовані обстріли Дніпропетровської області, використовуючи важку артилерію та РСЗВ. Прильоти реактивних снарядів було зафіксовано в житлових кварталах Марганецької і Нікопольської громад, унаслідок чого пошкоджено 10 багатоповерхових і приватних житлових будинків, а також перебито газопровід.

Також повідомлялося, що Росія може вдатися до килимових бомбардувань в Україні, які вона раніше успішно проводила в процесі конфлікту в Сирії.