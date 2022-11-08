"Нічний терор": ЗС РФ атакували Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ, — ОВА (фото)

Російські снаряди пошкодили майже 10 багатоповерхових і приватних житлових будинків, а також перебили газопровід.

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У ніч із 7 на 8 листопада ЗС РФ здійснили масовані обстріли Дніпропетровської області, застосовуючи важку та реактивну артилерію. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, із 7 на 8 листопада російські окупанти здійснювали "нічний терор" Нікопольського району.

З важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град" вели прицільний вогонь по мирних кварталах Нікопольської та Марганецької громад.

На щастя, як зазначає керівник ОВА, обійшлося без жертв і постраждалих серед цивільного населення.

"У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових і приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автомобілі та газовод. У решті районів ніч пройшла під звуки сирени й обійшлася без надзвичайних ситуацій. І станом на цю хвилину спокійно", — резюмував Резніченко, коментуючи нічні обстріли Нікопольської і Марганецької громад.

[ + – ] ЗС РФ з артилерії та "Градів" обстріляли Дніпропетровщину [ + – ] ЗС РФ з артилерії та "Градів" обстріляли Дніпропетровщину [ + – ] ЗС РФ з артилерії та "Градів" обстріляли Дніпропетровщину [ + – ] ЗС РФ з артилерії та "Градів" обстріляли Дніпропетровщину

Варто зазначити, що 6 листопада ЗС РФ здійснювали масовані обстріли Сумської області. Лише за добу по кількох громадах регіону російські військовослужбовці випустили понад 200 мін і снарядів. Унаслідок ворожих обстрілів померла 62-річна мешканка Ворожбянської громади, а ще одна жінка отримала поранення і була госпіталізована.

Також повідомлялося, що 6 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з російських ракет влучила в приватне підприємство, внаслідок чого почалася масштабна пожежа й одна людина отримала смертельні поранення.