ЗС РФ випустили по Сумській області понад 200 снарядів та мін, є жертви, — ОВА (відео)

62-річна мешканка Ворожбянської громади померла внаслідок ворожих обстрілів. Ще одна жінка отримала поранення та була госпіталізована.

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Протягом суботи, 6 листопада, ЗС РФ здійснювали масовані обстріли Сумської області, випустивши по населених пунктах понад 200 мін, артилерійських та реактивних снарядів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, ЗС РФ випустили 203 снаряди та міни по прикордонних районах Сумщини. Під ворожими обстрілами опинилися Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотинська, Середино-Будська та Шалигинська територіальні громади.

Дмитро Живицький уточнює, що російські війська для ведення вогню мирними населеними пунктами використовували міномети, безпілотники, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Краснопільська громада. На околицю одного із сіл ЗС РФ скинули з безпілотника 3 осколкові боєприпаси ВОГ-25, потерпілих немає.

Шалигинська громада. ЗС РФ вели обстріл із мінометів, а на території громади зафіксовано 12 прильотів.

Хотинська громада. По околицях одного із сіл ЗС РФ вели обстріл із самохідної артилерійської установки. Зафіксовано 32 вибухи. Після 14:00 ще 40 прильотів снарядів із РСЗВ та 30 — із гранатометів. Наслідки масованих ударів уточнюються.

Середино-Будська громада. Обстріл проводився з реактивної артилерії. 7 вибухів пошкодили житловий будинок, гараж та приватний автомобіль. Крім цього є пошкодження ЛЕП.

Ворожбянська громада. Протягом дня зафіксовано два обстріли. Опівдні ЗС РФ вдарили з артилерії по мирному населенню — зафіксовано 42 вибухи, внаслідок яких пошкоджено три квартири. Після 14:00 росіяни вели вогонь по житлових будинках із РСЗВ — одна жінка загинула, ще одна отримала різні поранення. За словами голови ОВА, відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарських споруд, лазню, міське кафе, цвинтар, два легкові автомобілі, ЛЕП і газові труби.

Есманьська громада. Вівся обстріл з території Росії зі стрілецької зброї. Наслідків атаки на території громади не зафіксовано.

Білопільська громада. ЗС РФ обстрілювали прикордонне село з мінометів, випустивши 10 мін. Є пошкоджені ЛЕП.

[ + – ] ЗС РФ за добу випустили по Сумській області понад 200 снарядів та мін

Зазначимо, що 6 листопада російські війська здійснили масовані ракетні удари по Запоріжжю. Одна з ворожих снарядів потрапила по двоповерховій будівлі комерційного підприємства, внаслідок чого загинула людина.

Також повідомлялося, що вранці 7 листопада у непідконтрольному Донецьку пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація повідомила, що обласний центр нібито зазнав обстрілу з РСЗВ HIMARS, а кілька снарядів прилетіли у будівлю Управління залізниці.