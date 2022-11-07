Вибухи у Донецьку: окупанти повідомляють про обстріл центру міста з HIMARS (фото, відео)

Внаслідок прильоту снарядів, як стверджують загарбники, спалахнула будівля Управління залізниці.

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У понеділок вранці, 7 листопада, в окупованому Донецьку пролунало кілька вибухів. Про це повідомив гауляйтер захопленого обласного центру Олексій Кулемзін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в одному з районів окупованого Донецька пролунало кілька вибухів.

Гауляйтер стверджує, що захоплений росіянами обласний центр нібито зазнав чергового обстрілу, внаслідок чого в центрі міста спалахнула будівля адміністрації залізниці.

"Сьогодні вночі внаслідок прямого потрапляння до будівлі Управління Донецької залізниці у Ворошилівському районі пробито стіну між 3 та 4 поверхами, сталося загоряння", — написав Кулемзін у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] У Донецьку спалахнула будівля управління залізниці [ + – ] У Донецьку спалахнула будівля управління залізниці

Пізніше гауляйтер повідомив, що по центру окупованого Донецька нібито вівся обстріл із реактивних систем залпового вогню HIMARS, а повідомлення про вибухи та пожежу рятувальники отримали о 03:19.

"Під час прибуття перших підрозділів було виявлено осередок займання на другому поверсі будівлі. Причиною пожежі стало потрапляння вибухонебезпечного предмета. Пожежі присвоєно підвищений ранг виклику — № 3. До місця події додатково спрямовані сили та засоби", — продовжив Кулемзін і додав, що для ліквідації пожежі задіяли 18 одиниць спецтехніки та 60 осіб особового складу.

[ + – ] У Донецьку спалахнула будівля управління залізниці

Окупаційна адміністрація Донецька про постраждалих та загиблих внаслідок масштабної пожежі поки не інформувала.

На момент публікації матеріалу пресслужби Генерального штабу Збройних Сил України та Оперативного командування "Схід" офіційно не коментували інцидент у захопленому обласному центрі.

[ + – ] У Донецьку спалахнула будівля управління залізниці [ + – ] У Донецьку спалахнула будівля управління залізниці

Зазначимо, що 5 листопада в окупованому Донецьку відбулася ще одна масштабна "бавовна". Загарбники стверджували, що два райони непідконтрольного Києву міста зазнали обстрілу з реактивних систем залпового вогню HIMARS та "Град".

Також повідомлялося, що в окупованому Мелітополі на військовому об'єкті ЗС РФ сталася "бавовна". Точними ударами, як інформував мер міста Іван Федоров, було зруйновано частину заводу "Рефма", на якій окупанти розміщували свій особовий склад.