Взрывы в Донецке: оккупанты сообщают об обстреле центра города из HIMARS (фото, видео)

В результате прилета снарядов, как утверждают захватчики, загорелось здание Управления железной дороги.

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В понедельник утром, 7 ноября, в оккупированном Донецке прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил гауляйтер захваченного областного центра Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, в одном из районов оккупированного Донецка прогремело несколько взрывов.

Гауляйтер утверждает, что захваченный россиянами областной центр якобы подвергся очередному обстрелу, в результате чего в центре города загорелось здание администрации железной дороги.

"Сегодня ночью в результате прямого попадания в здание Управления Донецкой железной дороги в Ворошиловском районе пробита стена между 3 и 4 этажами, произошло возгорание", — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

[ + – ] В Донецке загорелось здание управления железной дороги [ + – ] В Донецке загорелось здание управления железной дороги

Позже гауляйтер сообщил, что по центру оккупированного Донецка якобы велся обстрел из реактивных систем залпового огня HIMARS, а сообщение о взрывах и пожаре спасатели получили в 03:19.

"По прибытии первых подразделений был обнаружен очаг возгорания на втором этаже здания. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. Пожару присвоен повышенный ранг вызова — № 3. К месту происшествия дополнительно направлены силы и средства", — продолжил Кулемзин и добавил, что для ликвидации пожара задействовали 18 единиц спецтехники и 60 человек личного состава.

[ + – ] В Донецке загорелось здание управления железной дороги

Оккупационная администрация Донецка о пострадавших и погибших в результате масштабного пожара пока не информировала.

На момент публикации материала пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Оперативного командования "Восток" официально не комментировали инцидент в захваченном областном центре.

[ + – ] В Донецке загорелось здание управления железной дороги [ + – ] В Донецке загорелось здание управления железной дороги

Отметим, что 5 ноября в оккупированном Донецке произошла еще одна масштабная "бавовна". Захватчики утверждали, что два района неподконтрольного Киеву города подверглись обстрелу из реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град".

Также сообщалось, что в оккупированном Мелитополе на военном объекте ВС РФ произошла "бавовна". Точными ударами, как информировал мэр города Иван Федоров, была разрушена часть завода "Рефма", на которой оккупанты размещали свой личный состав.