На базе ВС РФ в Мелитополе произошла "бавовна": число жертв уточняется, — мэр (фото, видео)

Точными ударами, по словам Ивана Федорова, разрушена часть завода "Рефма", на которой размещался личный состав оккупантов.

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В оккупированном Мелитополе на военном объекте ВС РФ произошла масштабная "бавовна". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр захваченного города Иван Федоров.

По его словам, около 5:00 утра в южной части Мелитополя произошла масштабная "бавовна" — жители слышали несколько сильных взрывов.

По предварительной информации, точными ударами разрушена часть захваченного россиянами завода "Рефма". На этом предприятии, как утверждает Иван Федоров, оккупанты обустроили свою военную базу, где размещался личный состав ВС РФ.

На данный момент уточняется число погибших и раненых российских солдат.

Через время Иван Федоров в своем Telegram-канале обнародовал фотографию последствий "бавовны" на территории завода "Рефма", где была обустроена военная база захватчиков.

"Утренняя погода в Мелитополе не на пользу россиянам. Гром, молния, сильный ветер и густой туман", — с юмором прокомментировал Иван Федоров "бавовну" на военном объекте ВС РФ.

[ + – ] В Мелитополе на базе оккупантов прогремели взрывы [ + – ] В Мелитополе на базе оккупантов прогремели взрывы

Информацию о "бавовне" в захваченном Мелитополе подтвердил коллаборант, один из гауляйтеров Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в населенном пункте ночью прогремело шесть взрывов. Рогов утверждает, что Мелитополь подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

"ПВО России несколько раз успешно пресекла ракетные удары. Слава Богу и ПВО России!" — добавил гауляйтер в своем Telegram-канале.

Региональное издание "РИА Мелитополь", в свою очередь, уточняет, что несколько взрывов прогремели по улице Дмитрия Донцова, 15/7. В этом здании, по словам журналистов, находился офис руководства ФСБ России.

"В результате разрушены три верхних этажа помещения. Куски здания разлетелись на два квартала, место прилета охраняется российскими военными и представителями так называемой "народной милиции", — говорится в сообщении издания.

[ + – ] В оккупированном Мелитополе на базе оккупантов прогремели взрывы

Несколькими днями ранее произошла масштабная "бавовна" в оккупированной Волновахе. По гостиничному комплексу "Ахматар", на территории которого была обустрена база "кадыровцев", нанесен точный удар. В результате "бавовны" уничтожено как минимум 10 единиц боевой техники оккупантов.

Также сообщалось о масштабных "бавовнах" в оккупированном Шахтерске. В течение двух дней в городе прогремели взрывы на стратегических объектах — загорелись нефтебаза и цистерна с топливом.