На базі ЗС РФ у Мелітополі сталася "бавовна": кількість жертв уточнюється, — мер (фото, відео)

Точними ударами, за словами Івана Федорова, зруйновано частину заводу "Рефма", на якій розміщувався особовий склад окупантів.

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В окупованому Мелітополі на військовому об'єкті ЗС РФ сталася масштабна "бавовна". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер захопленого міста Іван Федоров.

За його словами, приблизно о 05:00 у південній частині Мелітополя сталася масштабна "бавовна" — жителі чули кілька сильних вибухів.

За попередньою інформацією, точними ударами зруйновано частину захопленого росіянами заводу "Рефма". На цьому підприємстві, як стверджує Іван Федоров, окупанти облаштували свою військову базу, де розміщувався особовий склад ЗС РФ.

Наразі уточнюється кількість загиблих і поранених російських солдат.

Через час Іван Федоров у своєму Telegram-каналі оприлюднив фото наслідків "бавовни" на території заводу "Рефма", де облаштовано військову базу загарбників.

"Ранкова погода в Мелітополі не на користь росіянам. Грім, блискавка, сильний вітер і густий туман", — із гумором прокоментував Іван Федоров "бавовну" на військовому об'єкті ЗС РФ.

[ + – ] У Мелітополі на базі окупантів пролунали вибухи [ + – ] У Мелітополі на базі окупантів пролунали вибухи

Інформацію про "бавовну" в захопленому Мелітополі підтвердив колаборант, один із гауляйтерів Запорізької області Володимир Рогов. За його словами, у населеному пункті вночі пролунало шість вибухів. Рогов стверджує, що Мелітополь зазнав обстрілу з боку Збройних сил України.

"ППО Росії кілька разів успішно припинило ракетні удари. Слава Богу та ППО Росії!" — додав гауляйтер у своєму Telegram-каналі.

Регіональне видання "РИА Мелитополь", зі свого боку, уточнює, що кілька вибухів пролунали на вулиці Дмитра Донцова, 15/7. У цьому будинку, за словами журналістів, був офіс керівництва ФСБ Росії.

"Унаслідок зруйновано три верхні поверхи приміщення. Шматки будівлі розлетілися на два квартали, місце прильоту охороняється російськими військовими та представниками так званої "народної міліції", — йдеться у повідомленні видання.

[ + – ] В окупованому Мелітополі на базі окупантів пролунали вибухи

Декількома днями раніше сталась масштабна "бавовна" в окупованій Волновасі. По готельному комплексу "Ахматар", на території якого було розміщено базу "кадировців", завдано точного удару. Унаслідок "бавовни" знищено щонайменше 10 одиниць бойової техніки окупантів.

Також повідомлялося про масштабні "бавовни" в окупованому Шахтарську. Протягом двох днів у місті прогриміли вибухи на стратегічних об'єктах — спалахнули нафтобаза та цистерна з паливом.