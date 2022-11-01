"Бавовна" на Донбасі: ударом знищено базу кадирівців, — радник мера Маріуполя (фото)

Свій військовий об'єкт загарбники облаштували на території готельного комплексу "Ахматар", а внаслідок удару знищено щонайменше 10 одиниць техніки.

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В окупованій Волновасі сталася масштабна "бавовна" — було знищено військову базу, на території якої розташовувалися кадирівці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, російські пропагандисти й колаборанти одночасно повідомили про те, що масштабна "бавовна" трапилася на цивільній дорозі Маріуполь-Донецьк.

Петро Андрющенко зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення загарбники використовували автомобільне сполучення виключно для передислокації військової техніки.

"Крім того, окупанти, як і раніше, спокійно паркують на ніч військові вантажівки з боєкомплектом просто у дворі цивільних. Як на фото із села біля Маріуполя. Фото зроблено ніч тому. Окупанти не припиняють практику використання "живого щита" з цивільних українців", — наголосив радник мера Маріуполя.

Через деякий час Петро Андрющенко уточнив, що масштабна "бавовна" сталася в готелі "Ахтамар", який розташований в окупованій Волновасі. На території готельного комплексу, за його словами, було облаштовано військову базу кадирівців.

"Було поцілення в готель "Ахтамар" на трасі Маріуполь-Донецьк, де розташовувалися кадирівці. Знищено близько 10 одиниць військової техніки. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України", — додав Андрющенко, коментуючи масштабну "бавовну" на базі кадирівців.

[ + – ] У Волновасі в результаті "бавовни" було знищено базу кадирівців [ + – ] У Волновасі в результаті "бавовни" було знищено базу кадирівців

Зазначимо, що наприкінці жовтня масштабна "бавовна" сталася в окупованому Шахтарську. Місцеві жителі почули кілька вибухів, після чого на території залізничної станції спалахнули цистерни з паливом. Окупаційна влада, зі свого боку, стверджувала, що пожежа на стратегічному об'єкті сталася внаслідок обстрілу з боку ЗСУ.

Наступного дня в окупованому Шахтарську сталася нова "бавовна". Загарбники повідомили про черговий обстріл із РСЗВ HIMARS залізничного вокзалу та нафтобази.