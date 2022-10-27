Нова "бавовна" у Шахтарську: окупанти повідомляють про обстріл вокзалу та нафтобази з HIMARS

Вогонь, як стверджують загарбники, вівся по цистернах із паливом, а внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей.

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У четвер, 26 жовтня, в окупованому Шахтарську Донецької області сталася нова "бавовна". Про це повідомляє пропагандистське видання РИА "Новости".

За даними росЗМІ, в окупованому Шахтарську сталася нова "бавовна". Пропагандисти стверджують, що населений пункт Донецької області нібито зазнав обстрілу з боку Збройних сил України з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Приліт снарядів, за інформацією РИА "Новости", зафіксовано на території місцевої нафтобази, після чого на об'єкті почалася сильна пожежа. Унаслідок інциденту постраждали чотири мирні жителі, яким надається медична допомога.

За годину пропагандисти уточнили, що кількість постраждалих внаслідок НП на нафтобазі в Шахтарську збільшилася до п'яти. РИА "Новости" також стверджує, що обстріляли ще залізничний вокзал, а значну кількість реактивних снарядів нібито було перехоплено системами ППО.

Пресслужба "МНС ДНР" повідомляє, що пожежа на нафтобазі в Шахтарському районі розпочалася о 12:55 за місцевим часом.

"Встановлено горіння на території нафтобази двох ємностей з паливом об'ємом 400 кубічних метрів та однієї ємності з паливом об'ємом 2 тисячі м3. Станом на 13:55 на території залізничної станції відбувається горіння чотирьох ємностей з бензином місткістю 60 тонн", — йдеться в повідомленні окупаційного відомства.

[ + – ] В окупованому Шахтарську сталася нова масштабна "бавовна"

Нагадаємо, увечері 25 жовтня в окупованому Шахтарську трапилась масштабна "бавовна". Після вибухів на залізничній станції Постнікова, яка входить до міської агломерації Шахтарська, спалахнули цистерни з паливом.

Також повідомлялося, що 25 жовтня в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля офісу пропагандистського телеканалу. Поряд із будівлею здетонував автомобіль, внаслідок чого поранення отримали п'ятеро людей.