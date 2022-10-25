У Мелітополі біля офісу пропагандистського телеканалу вибухнув автомобіль (відео)

За інформацією росЗМІ, вибухнув саморобний пристрій, в результаті постраждали п'ятеро людей. Мер Мелітополя розповів, що вибух стався біля будівлі "губернатора" Балицького.

Related video

Вранці 25 жовтня в окупованому Мелітополі біля офісу пропагандистського телеканалу "ЗаТВ" вибухнув автомобіль. Про це пише російське агентство "РИА Новости".

Член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов назвав терактом. Як уточнюється, вибухнув саморобний пристрій.

[ + – ] За даними росЗМІ, вибухнув саморобний пристрій

Мер Мелітополя Іван Федоров також розповів про вибух у місті. За його словами, вибух стався біля відділення ФСБ, яке знаходиться у будівлі колаборанта Євгена Балицького [у РФ його називають "губернатором Запорізької області"]. В одному з приміщень справді розташовувався штаб пропагандистів "ЗаТВ".

[ + – ] Приміщення "ЗаТВ" після вибуху

Місцеве українське видання "Ріа Мелітополь" підтвердило, що вибух стався біля бізнес-центру Балицького за адресою Богдана Хмельницького, 70. Поруч знаходиться телевежа.

На відео можна побачити, що будинок сильно пошкоджений, там повилітали вікна, частина стін зруйнувалася.

"Потужність вибуху була такою, що у людей у багатоповерхових будинках поруч і навпаки вилетіли шибки у вікнах", — пишуть журналісти.

Як повідомляє видання, у підвалі будівля Балицький разом зі своїми спільниками регулярно проводить наради.

Як уточнило агентство ТАСС, внаслідок вибуху постраждало п'ятеро людей, зокрема співробітники телеканалу.

Потужність вибуху становила 1,5-2 кг у тротиловому еквіваленті, пишуть журналісти.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. У межах відповідного указу глави окупаційних адміністрацій у чотирьох областях будуть наділені додатковими повноваженнями, сказав глава Кремля.