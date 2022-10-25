У Мелітополі біля офісу пропагандистського телеканалу вибухнув автомобіль (відео)
За інформацією росЗМІ, вибухнув саморобний пристрій, в результаті постраждали п'ятеро людей. Мер Мелітополя розповів, що вибух стався біля будівлі "губернатора" Балицького.
Вранці 25 жовтня в окупованому Мелітополі біля офісу пропагандистського телеканалу "ЗаТВ" вибухнув автомобіль. Про це пише російське агентство "РИА Новости".
Член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов назвав терактом. Як уточнюється, вибухнув саморобний пристрій.
Мер Мелітополя Іван Федоров також розповів про вибух у місті. За його словами, вибух стався біля відділення ФСБ, яке знаходиться у будівлі колаборанта Євгена Балицького [у РФ його називають "губернатором Запорізької області"]. В одному з приміщень справді розташовувався штаб пропагандистів "ЗаТВ".
Місцеве українське видання "Ріа Мелітополь" підтвердило, що вибух стався біля бізнес-центру Балицького за адресою Богдана Хмельницького, 70. Поруч знаходиться телевежа.
На відео можна побачити, що будинок сильно пошкоджений, там повилітали вікна, частина стін зруйнувалася.
"Потужність вибуху була такою, що у людей у багатоповерхових будинках поруч і навпаки вилетіли шибки у вікнах", — пишуть журналісти.
Як повідомляє видання, у підвалі будівля Балицький разом зі своїми спільниками регулярно проводить наради.
Як уточнило агентство ТАСС, внаслідок вибуху постраждало п'ятеро людей, зокрема співробітники телеканалу.
Потужність вибуху становила 1,5-2 кг у тротиловому еквіваленті, пишуть журналісти.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. У межах відповідного указу глави окупаційних адміністрацій у чотирьох областях будуть наділені додатковими повноваженнями, сказав глава Кремля.