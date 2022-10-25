В Мелитополе возле офиса пропагандистского телеканала взорвался автомобиль (видео)

По информации росСМИ, взорвалось самодельное устройство, в результате пострадало пять человек. Мэр Мелитополя рассказал, что взрыв произошел у здания "губернатора" Балицкого.

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Утром 25 октября в оккупированном Мелитополе возле офиса пропагандистского телеканала "ЗаТВ" взорвался автомобиль. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости".

Член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее терактом. Как уточняется, взорвалось самодельное устройство.

[ + – ] По данным росСМИ, взорвалось самодельное устройство

Мэр Мелитополя Иван Федоров также рассказал о взрыве в городе. По его словам, взрыв произошел возле отделения ФСБ, которое находится в здании коллаборанта Евгения Балицкого [в РФ его называют "губернатором Запорожской области"]. В одном из помещений действительно располагался штаб пропагандистов "ЗаТВ".

[ + – ] Помещения "ЗаТВ" после взрыва

Местное украинское издание "Риа Мелитополь" подтвердило, что взрыв произошел у бизнес-центра Балицкого по адресу Богдана Хмельницкого, 70. Рядом находится телевышка.

На видео можно увидеть, что здание сильно повреждено, там повылетали окна, часть стен разрушилась.

"Мощность взрыва была такой, что у людей в многоэтажных домах рядом и напротив вылетели стекла в окнах", –– пишут журналисты.

Как сообщает издание, в подвале здание Балицкий вместе со своими подельниками регулярно проводит совещания.

Как уточнило агентство ТАСС, в результате взрыва пострадало пять человек, включая сотрудников телеканала.

Мощность взрыва составляла 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте, пишут журналисты.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. В рамках соответствующего указа главы оккупационных администраций в четырех областях будут наделены дополнительными полномочиями, сказал глава Кремля.