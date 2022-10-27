Новая "бавовна" в Шахтерске: оккупанты сообщают об обстреле вокзала и нефтебазы из HIMARS

Огонь, как утверждают захватчики, велся по цистернам с топливом, а в результате инцидента пострадали пятеро человек.

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В четверг, 26 октября, в оккупированном Шахтерске Донецкой области произошла новая "бавовна". Об этом сообщает пропагандистское издание РИА "Новости".

По данным росСМИ, в оккупированном Шахтерске произошла новая "бавовна". Пропагандисты утверждают, что населенный пункт Донецкой области якобы подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Прилет снарядов, по информации РИА "Новости", зафиксирован на территории местной нефтебазы, после чего на объекте начался сильный пожар. В результате инцидента пострадали четыре мирных жителя, которым оказывается медицинская помощь.

Через час пропагандисты уточнили, что число пострадавших в результате ЧП на нефтебазе в Шахтерске увеличилось до пяти. РИА "Новости" также утверждает, что обстрелу подвергся еще железнодорожный вокзал, а значительное число реактивных снарядов якобы было перехвачено системами ПВО.

Пресс-служба "МЧС ДНР" сообщает, что пожар на нефтебазе в Шахтерском районе начался в 12:55 по местному времени.

"Установлено горение на территории нефтебазы двух емкостей с топливом объемом 400 кубических метров и одной емкости с топливом объемом 2 тысячи м3. По состоянию на 13.55 на территории железнодорожной станции происходит горение четырех емкостей с бензином вместимостью 60 тонн", — говорится в сообщении оккупационного ведомства.

[ + – ] В оккупированном Шахтерске произошла новая масштабная "бавовна"

Напомним, вечером 25 октября в оккупированном Шахтерске произошла масштабная "бавовна". После взрывов на железнодорожной станции Постниково, которая входит в городскую агломерацию Шахтерска, загорелись цистерны с топливом.

Также сообщалось, что 25 октября в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв возле офиса пропагандистского телеканала. Рядом со зданием сдетонировал автомобиль, в результате чего ранения получили пятеро человек.