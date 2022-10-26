"Бавовна" на Донбассе: в Шахтерске после взрывов загорелись цистерны с топливом (видео)

Пожар на стратегическом объекте, как утверждают захватчики, случился после прилета снарядов.

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В среду вечером, 26 октября, в оккупированном Шахтерске Донецкой области произошла мощная "бавовна". Кадры с места происшествия в социальных сетях опубликовали местные жители.

Пользователи утверждают, что мощная "бавовна" произошла в районе железнодорожного вокзала в Шахтерске.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как огромный столб пламени поднялся в небо, а за происходящим наблюдают местные жители.

[ + – ] В оккупированном Шахтерске на железнодорожном вокзале произошла "бавовна"

Оккупационная администрация части Донецкой области подтвердила информацию о "бавовне" на железнодорожной станции Постниково и сообщила, что Шахтерск подвергся обстрелу.

По данным захватчиков, местные жители сперва услышали несколько взрывов, после чего на станции вспыхнул сильный пожар. Оккупационная администрация также сообщила, что в результате обстрела загорелась база с горюче-смазочными материалами.

Позже пресс-служба "МЧС ДНР" заявила, что информация о пожаре на железнодорожной станции Постниково, которая входит в городскую агломерацию Шахтерска, поступила в 21:39 по местному времени.

"По прибытии было установлено, что в результате попадания взрывоопасного предмета происходит горение 12 цистерн с топливом на ж/д полотне, а также кровли железнодорожной станции. На данный момент для ликвидации пожара привлечено 10 пожарных автоцистерн, также к месту направлен пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части Иловайска", — говорится в сообщении оккупантов.

Стоит напомнить, что 16 октября в оккупированном Донецке произошла мощная "бавовна", в результате которой пострадало здание местной администрации. Захватчики после инцидента заявили, что областной город якобы подвергся обстрелу из реактивной артиллерии HIMARS, а один из снарядов прилетел прямо в мэрию.

Также сообщалось, что в Офисе президента анонсировали масштабные "бавовны" в Москве после того, как государственный концерн "Укроборонпром" представит современное вооружение украинского производства.