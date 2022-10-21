"Все закачаются": у Зеленского анонсировали масштабные "бавовны" в Москве (видео)

Разработкой дальнобойного оружия, по словам Алексея Арестовича, занимается не только Украина, но и иностранные военные предприятия.

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В Москве ожидаются масштабные "бавовны" после того, как государственный концерн "Укроборонпром" представит вооружение украинского производства. Эту информацию в эфире программы "Фейгин Live" озвучил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В частности, российский адвокат Марк Фейгин попросил прокомментировать информацию о том, что в скором времени "Укроборонпром" представит отечетственные беспилотники с высокой дальностью применения.

Алексей Арестович заявил, что общался со "знающими людьми", которые ему пообещали, что до наступления зимнего периода государственный концерн выпустит вооружение украинского производства в товарном количестве, от чего "все закачаются". Советник ОП также заверил, что не только "Укроборонпром", но и иностранные военные предприятия активно занимаются разработкой оружия для нужд Вооруженных сил Украины.

Фейгин заметил, что вооружение может носить сдерживающий характер, и не исключил, что Россия в следующий раз задумается над использованием дронов-камикадзе "Герань-2", зная, что в распоряжении Киева имеются беспилотники с дальностью применения до 1000 километров.

"Мы же не атакуем российскую территорию. Вдруг там в Москве что-то будет происходить, как в Белгородской области, значит — это болезнь курения, которая не в том месте перебросилась из Белгородской, Воронежской и Курской областей… Мы не отвечаем за то, что происходит на территории Российской Федерации", — добавил Арестович, комментируя возможные "бавовны" в российской столице.

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Отметим, что несколькими днями ранее государственный концерн "Укроборонпром" рассекретил беспилотник отечественного производства с дальностью применения до 1000 километров. БПЛА, который будет оснащен боевой частью весом в 75 кг, является ответом Украины иранскому дрону-камикадзе "Герань-2".

Позже фонд "Повернись живим" раскрыл первые детали об украинском беспилотнике, который разрабатывается специалистами "Укроборонпрома" и представителями военной разведки. Волонтеры заверили, что работа над проектом длится в течение двух месяцев и контракт на производство БПЛА был оплачен.