"Усі закачаються": у Зеленського анонсували масштабні "бавовни" в Москві (відео)

Розробкою далекобійної зброї, за словами Олексія Арестовича, займається не лише Україна, а й іноземні військові підприємства.

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У Москві очікуються масштабні "бавовни" після того, як державний концерн "Укроборонпром" представить озброєння українського виробництва. Цю інформацію в ефірі програми "Фейгин Live" озвучив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Зокрема, російський адвокат Марк Фейгін попросив прокоментувати інформацію про те, що незабаром "Укроборонпром" надасть вітчизняні безпілотники з високою дальністю застосування.

Олексій Арестович заявив, що спілкувався зі "знавцями", які йому пообіцяли, що до настання зимового періоду державний концерн випустить озброєння українського виробництва в товарній кількості, від чого "всі закачаються". Радник ОП також запевнив, що не лише "Укроборонпром", а й іноземні військові підприємства активно займаються розробкою зброї для потреб Збройних Сил України.

Фейгін зауважив, що озброєння може мати стримувальний характер, і не заперечив, що Росія наступного разу замислиться над використанням дронів-камікадзе "Герань-2", знаючи, що в розпорядженні Києва є безпілотники з дальністю застосування до 1 000 кілометрів.

"Ми ж не атакуємо російську територію. Раптом там у Москві щось відбуватиметься, як у Бєлгородській області, отже — це хвороба куріння, яка не там перекинулася з Бєлгородської, Воронезької і Курської областей… Ми не відповідаємо за те, що відбувається на території Російської Федерації", — додав Арестович, коментуючи можливі "бавовни" в російській столиці.

[ + – ] В Офісі Зеленського анонсували "бавовни" в Москві після презентації українського озброєння

Зазначимо, що за кілька днів раніше державний концерн "Укроборонпром" розсекретив безпілотник вітчизняного виробництва з дальністю застосування до 1 000 кілометрів. БПЛА, який буде оснащений бойовою частиною вагою 75 кг, є відповіддю України іранському дрону-камікадзе "Герань-2".

Пізніше фонд "Повернись живим" розкрив перші деталі про українського безпілотника, який розробляється фахівцями "Укроборонпрому" та представниками військової розвідки. Волонтери запевнили, що робота над проєктом триває протягом двох місяців, і контракт на виробництво БПЛА було сплачено.