"Бавовна" на Донбасі: у Шахтарську після вибухів спалахнули цистерни з паливом (відео)

Пожежа на стратегічному об'єкті, як стверджують загарбники, відбулась після прильоту снарядів.

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У середу ввечері, 26 жовтня, в окупованому Шахтарську Донецької області трапилася потужна "бавовна". Кадри з місця події у соціальних мережах опублікували місцеві жителі.

Користувачі стверджують, що потужна "бавовна" відбулась у районі залізничного вокзалу у Шахтарську.

На опублікованих кадрах можна побачити, як величезний стовп полум'я піднявся в небо, а за тим, що відбувається, спостерігають місцеві жителі.

[ + – ] В окупованому Шахтарську на залізничному вокзалі відбулася "бавовна"

Окупаційна адміністрація частини Донецької області підтвердила інформацію про "бавовну" на залізничній станції Постнікова і повідомила, що Шахтарськ зазнав обстрілу.

За даними загарбників, місцеві жителі спершу почули кілька вибухів, а потім на станції спалахнула сильна пожежа. Окупаційна адміністрація також повідомила, що в результаті обстрілу спалахнула база з пально-мастильними матеріалами.

Пізніше пресслужба "МНС ДНР" заявила, що інформація про пожежу на залізничній станції Постнікова, яка входить до міської агломерації Шахтарська, надійшла о 21:39 за місцевим часом.

"Після прибуття було встановлено, що внаслідок влучення вибухонебезпечного предмета відбувається горіння 12 цистерн з паливом на залізничному полотні, а також покрівлі залізничної станції. На даний момент для ліквідації пожежі залучено 10 пожежних автоцистерн, також до місця направлено пожежний поїзд 54-ї пожежно-рятувальної частини Іловайська", — йдеться у повідомленні окупантів.

Варто нагадати, що 16 жовтня в окупованому Донецьку сталася потужна "бавовна", внаслідок якої постраждала будівля місцевої адміністрації. Загарбники після інциденту заявили, що обласне місто нібито зазнало обстрілу з реактивної артилерії HIMARS, а один із снарядів прилетів прямо до мерії.

Також повідомлялося, що в Офісі президента анонсували масштабні "бавовни" у Москві після того, як державний концерн "Укроборонпром" представить сучасне озброєння українського виробництва.