"Бавовна" на Донбассе: ударом уничтожена база "кадыровцев", — советник мэра Мариуполя (фото)

Свой военный объект захватчики обустроили на территории отельного комплекса "Ахматар", а в результате удара уничтожено как минимум 10 единиц техники.

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В оккупированной Волновахе произошла масштабная "бавовна" — была уничтожена военная база, на территории которой располагались "кадыровцы". Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российские пропагандисты и коллаборанты одновременно сообщили о том, что масштабная "бавовна" случилась на гражданской дороге Мариуполь-Донецк.

Петр Андрющенко отметил, что с начала полномасштабного вторжения захватчики использовали автомобильное сообщение исключительно для передислокации военной техники.

"Более того, оккупанты по-прежнему спокойно паркуют на ночь военные грузовики с боекомплектом прямо во дворе гражданских. Как на фото из села возле Мариуполя. Фото сделано ночь назад. Оккупанты не прекращают практику использования "живого щита" из гражданских украинцев", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Через время Петр Андрющенко уточнил, что масштабная "бавовна" произошла в отеле "Ахтамар", который расположен в оккупированной Волновахе. На территории гостиничного комплекса, по его словам, была обустроена военная база "кадыровцев".

"Было попадание в гостиницу Ахтамар по трассе Мариуполь-Донецк, где располагались кадыровцы. Уничтожено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", — добавил Андрющенко, комментируя масштабную "бавовну" на базе "кадыровцев".

[ + – ] В Волновахе в результате "бавовны" была уничтожена база "кадыровцев" [ + – ] В Волновахе в результате "бавовны" была уничтожена база "кадыровцев"

Отметим, что в конце октября масштабная "бавовна" произошла в оккупированном Шахтерске. Местные жители услышали несколько взрывов, после чего на территории железнодорожной станции загорелись цистерны с топливом. Оккупационные власти, в свою очередь, утверждали, что пожар на стратегическом объекте произошел в результате обстрела со стороны ВСУ.

На следующий день в оккупированном Шахтерске произошла новая "бавовна". Захватчики сообщили об очередном обстреле из РСЗО HIMARS железнодорожного вокзала и нефтебазы.